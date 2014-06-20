丝路旅游专列西安首发 线路未来将延伸到国外

哈通社阿斯塔纳电，据新疆网消息，21日，来自西安市的600名游客将乘坐丝绸之路旅游专列"长安号"抵达乌鲁木齐。

19日，记者致电西安市旅游局了解到，"长安号"丝绸之路专列于6月18日13时39分从西安始发，第一站是柳园，第二站是乌鲁木齐，第三站是北屯，返程还要游览吐鲁番，而后返回西安，行程总计11天。其中，在新疆的行程共6天。

20日，游客结束在敦煌的游览后前往乌鲁木齐，之后乘坐旅游大巴去天山天池游览，然后继续乘坐专列前往北疆地区观光。

这是首趟抵疆的丝绸之路旅游专列。该专列是西安市旅游局联合丝绸之路沿线（国内段）14城市旅游局于今年4月中旬正式启动的 "游丝绸之路•赏西部风情"系列活动内容之一。

线路串联了丝绸之路国内段沿线莫高窟、鸣沙山、月牙泉、天山天池、喀纳斯、五彩滩、葡萄沟等旅游景区，游客可以体验丝路沿线丰厚的历史文化底蕴、优美的自然风光和独特的民族风情。

据了解，列车除有专门的乘务员及餐车人员外，还配备有领队、导游、保健医生等相关工作人员。

西安市旅游局称，今年该专列预计还将发运8~10趟，输送游客逾万名。明年，这趟专列还将进一步延伸专列线路到国外，让丝绸之路旅游全线贯通。

丝绸之路全长7000多公里，中国境内总长4000多公里，沿线途经20多个城市，拥有丰富的旅游资源。丝绸之路旅游现已成为沿线城市共同开发的重点项目。

6月中旬，在甘肃张掖开幕的第四届敦煌行•丝绸之路国际旅游节上，19个丝绸之路沿线的城市代表共同发表宣言，表示将合作发展丝绸之路旅游，共同打造区域精品旅游线路，联手举办旅游节会和主题宣传，建设丝绸之路旅游共同体。

目前，新疆正加强与丝绸之路沿线国家在旅游行业的合作，通过节会、登门拜访、组团推广等多种形式加强与丝绸之路沿线国家和地区的联系。自治区旅游局积极与哈萨克斯坦、土耳其、俄罗斯等洽谈合作，为下一步开拓旅游市场奠定基础。















































































