经济观察：充分发挥俄白哈一体化潜力尚需时日

俄罗斯已与白俄罗斯和哈萨克斯坦签署《欧亚经济联盟条约》，在深化后苏联空间经济一体化的道路上又向前迈进了一步。根据该条约，三国将实现商品、服务、资本和劳动力的自由流动并在这些领域执行共同政策。此前，三国已于2011年中成立了关税同盟，一年后又成立了统一经济空间。

自由贸易效应消失导致俄成为联盟供血者

三国在关税联盟框架内建立了一个统一的外贸和海关管理体系，超国家机构欧亚经济委员会被赋予执行统一外贸政策的权力。海关联盟成立后的头两年，其成员国间的相互贸易额大幅增长，然而这一进程去年却陷入了停顿。自由贸易效应迅速消失的原因是成员国经济发展势头的不均衡。2011年白俄罗斯经历了严重的经济危机，去年俄罗斯的经济增速大幅放缓，2011-2013年间只有哈萨克斯坦的GDP保持稳定增长。俄罗斯科学院国民经济预测研究所副所长亚历山大•希罗夫（Aleksandr Shirov）认为，一体化的即时效应已经消失，当前的潜在效应在于拉平各成员国之间的经济发展水平。

这样，《欧亚经济联盟条约》必然要协调宏观经济政策和货币政策，修正财政赤字、公共债务和通胀水平的目标。但在实践中执行这些规定并不容易，最大障碍是白俄罗斯尚保持有计划经济元素，俄罗斯和哈萨克斯坦则已实行市场调控。还有，各国汇率管理政策也有很大区别。白俄罗斯的国际收支为逆差，哈萨克斯坦则略有顺差。在海关联盟各成员国保持其现有经济结构的条件下，只有俄罗斯有能力实行完全浮动汇率。

此外，由于《欧亚经济联盟条约》未规定成员国应协调货币政策，各国要找到共同点并不容易。还需要考虑的是，海关联盟的外贸效应对于俄罗斯的重要性要小于另外两国。现有的进口关税分配机制使俄罗斯成为联盟的供血者，这一情况直到去年才发生变化，哈萨克斯坦向俄罗斯划拨的关税额首次由负转正，对白俄罗斯的逆差额则已减半。

对这一不利条件的慷慨补偿是白俄罗斯进口俄产石油之后的加工产品出口关税。四年来，这一数字共计4330亿卢布。但签署《欧亚经济联盟条约》前俄罗斯同意白俄罗斯每年留下15亿美元（500亿卢布）的石油产品出口关税。这样，俄罗斯作为一体化组织供血者的地位将从明年起显著增强。

控制俄资金外流与稳定卢布结算地位任务艰巨

对俄罗斯来说，一个尖锐的问题是由于海关同盟内部缺乏边境管控，从而导致资金非法外流。根据俄罗斯央行的估计，2012年至2013年，自俄罗斯对白俄罗斯和哈萨克斯坦的假出口规模达到470亿美元。今年年初，俄各大银行奉命加强对外贸合同的监管，白俄罗斯和哈萨克斯坦也承诺采取相应措施。

俄罗斯未能实现的目标中还包括卢布未能更好地巩固其作为海关同盟主要结算货币的地位。尽管同盟内部的卢布结算规模有明显增长的趋势，但2010-2012年其占贸易结算总额的比例强烈波动，并且未超过56%。

不过，总的来说海关同盟的运作经验基本上是成功的。为扩大新条约的积极效应，实现2030年前GDP总增量达9000亿美元的协同效应计划，各成员国应尽快消除当前分歧，放弃国家保护主义。

联盟即将扩大也带来了乐观情绪。俄罗斯科学院经济研究所所长鲁斯兰•格林伯格（Ruslan Grinberg）指出，一个统一经济体要想有效运作，其人口应达到2-2.5亿。海关联盟和欧亚经济联盟劳动力市场调解法规的要目标是吸引塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚等劳动力输出国参与联盟。由于几乎完全没有双向非法移民，自由化效应对当前国界的影响很小。在开放劳动力市场条件下扩大欧亚经济联盟可使近100万外来劳动力实现身份合法化，并拉平工资水平。

（文章取自透视俄罗斯网站）