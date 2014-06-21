新疆旅游专题推介在阿拉木图举行

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，中国新疆维吾尔自治区旅游局局长伊那木•乃斯尔丁率团来阿拉木图举行旅游宣传推介会，向哈斯克斯坦旅游业界和媒体展示新疆丰富的旅游资源和产品。阿拉木图旅游发展局副局长阿森纳南夫、阿拉木图旅游发展局高级专家蕾拉克衣木、南方航空公司驻阿拉木图办事处总经理刘继民以及旅行社、本地主流新闻媒体90多位嘉宾出席推介会。

伊那木•乃斯尔丁局长在推介会的致辞中表示，2013年9月7日，中国国家主席习近平在阿斯塔纳同纳扎尔巴耶夫总统举行会谈。两国元首总结中哈关系发展，全面规划今后合作，就深化中哈全面战略伙伴关系达成广泛重要共识。习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，提出共同建设"丝绸之路经济带"的战略构想，为新疆旅游产业指明了新的发展方向和展现出美好的发展前景。"丝绸之路"的美名在中国家喻户晓，相信许多哈斯克斯坦朋友对此也并不陌生，因为位于中亚的哈斯克斯坦，也是著名的"丝绸之路"途经国，这次"丝绸之路"专题推介活动，为深化双方旅游业界间的认识和了解提供了新平台，相信通过努力，双方今后发展的潜力无限。

伊那木•乃斯尔丁局长说，作为中国西部的一个省区，新疆也切身地感受到中哈两国交往的良好关系和两国人民的深厚情谊。大家都知道新疆是中国最美丽的省份之一，同时，新疆也是中哈双边合作最积极的参与者，也是建设新时代"丝绸之路经济带"的桥头堡，在与哈斯克斯坦旅游业发展中拥有独特的优势，希望今天的推介会能够给大家留下美好的印象，也让大家更多的了解感受新疆的独特和壮美。 阿拉木图旅游发展局高级专家蕾拉克衣木表示，历史上哈萨克斯坦共与中国通过"丝绸之路"有着悠久的联系，新疆作为丝绸之路上的重要一段，以其独特的地域文化和民族文化深深吸引着全世界人的目光，特别是在中哈两国人民和领导人的共同推动下，中哈两国友好关系不断深入，已进入新时期，如今哈斯克斯坦游客对中国新疆的兴趣越来越高，相信会有越来越多的哈斯克斯坦游客前往新疆旅游，新疆旅游推介会的召开对进一步加深双方交流合作共赢将起到积极作用，为中哈两国的友好关系做贡献。

南方航空驻阿拉木图办事处总经理刘继民在推介航空航线中表示，一直以来，中国南方航空公司作为中国首家在哈斯克斯坦运营的航空公司，在航空运输旅游等领域起到了积极的作用，今后，南航阿拉木图办事处将会参与到宣传新疆旅游行列中来，支持好新疆旅游航线产品的开发，让大家实现多赢。 推介会前，伊那木•乃斯尔丁局长与阿拉木图旅游发展局副局长阿森纳南夫、阿拉木图旅游发展局高级专家蕾拉克衣木举行会谈，就两地旅游产品开发，地域旅游经济发展，旅游营销推广、旅游合作交流等方面进行深入交换意见。

推介会上，参会各方对新疆旅游资源禀赋和产品多样性给予高度评价，对深化推进新疆与哈斯克斯坦旅游产业合作充满信心。