美国高官为体验监狱生活 专门蹲监狱两天

哈通社阿斯塔纳6月22日电，据人民网报道，美国新墨西哥州监狱管理局局长 Gregg Marcantel 为了解真实情况，专门当了两天囚犯。入狱时，他粘上假胡子，改变发型，摘掉眼镜，身穿囚服，成了编号106，罪名为武装抢劫的囚犯。

看守们并不知道面前这位身穿黄色囚服的男子是自己的局长。因此，他"享受"的待遇和普通囚犯没有两样。整个场面与剧情跟著名真人秀电视节目"Undercover Boss"一模一样。

在提供给监狱方面的资料中，Gregg Marcantel 被定性成了"极度危险分子"，因此没有与其他犯人关押一处，而是被锁在一间不到8平方米的水泥牢房内单独生活了48小时。他说，体验"关小号"的感觉有利于当局更有效改造犯人。

有研究人员称，"关禁闭"会让一些有暴力倾向的人变得更加极端和具有攻击性。为验证上述说法，这位局长做决定，冒充犯人去"小号"里生活两天，结果发现，自己变得烦躁易怒和恶心。其他被长期关押者的变化可想而知。

据悉，被关禁闭的犯人每天只有一个小时放风时间，除看守外，接触不到其他人。同时，将犯人单独关押的费用是集体关押的三倍。在局长体验过关禁闭后，已经有8名囚犯被转移到了普通牢房关押，以免其"继续变坏"。

Gregg Marcantel表示，最危险的犯人和闹事者将继续被单独关押，但普通罪犯不必接受此类惩罚。他透露，自己在体验监狱生活时采取"装聋作哑"的办法，这样，他就不必回答任何人提出的问题，从而避免暴露身份。