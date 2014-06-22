乌克兰东部武装分子拒绝接受停火令继续攻击

哈通社阿斯塔纳6月22日电，据外媒报道，乌克兰政府此前宣布单方面在乌东地区停火七天，不过总统波罗申科警告，武装分子如果不趁这个时候放下武器，后果就是被乌军打死。然而，乌东的武装分子并没有停止攻击行动。

波罗申科20日公布一份包含15点内容的和平化解东部武装冲突计划。他还签发总统令，自20日22时至27日10时在乌克兰东部地区停火一周，希望民间武装在这段时期能够尽快缴械。但是，武装分子并不接受停火令，在波罗申科颁布停火令后四个小时，向多个边界哨站和一个军事基地发动攻势。

乌军方发言人说，武装分子朝两个边界哨站发射迫击炮和枪弹，导致九名乌军人受伤。

他也说，武装分子也袭击顿涅茨克州首府顿涅茨克市(Donetsk)附近城市阿夫季耶夫卡(Avdiyivka)的一处军事基地。控制斯拉维安斯克市(Slaviansk)的武装分子也朝驻守在卡拉春山(Karachun hill)的政府军发射迫击炮和榴弹。

俄罗斯批评波罗申科的停火不是和平方案，更像是对分离主义分子下最后通牒。俄方称，俄边界检查站遭到来自乌克兰的攻击，要求基辅当局道歉。

俄罗斯也下令中央军区的部队加强戒备，并且临时调动大约6.5万名士兵进行演习。

美国、法国、德国对乌克兰的和平计划表示欢迎。美国白宫20日表示，美国总统奥巴马、法国总统奥朗德和德国总理默克尔都欢迎乌克兰当局的单方面停火决定。奥巴马当天分别与奥朗德和默克尔通电话，三名领导人都认为，俄罗斯应从俄乌边境撤军。