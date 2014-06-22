古代维吾尔族和十二生肖

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，如果不是借文化考察到陕西历史博物馆参观，记者一直以为，只有新疆出土这种文物--十二生肖俑。

十二生肖俑，是用土或陶制作出来的塑像，造型是人的身体、文臣形象，头部是十二生肖的动物，比如牛、虎、兔、龙、蛇、马等。在陕西历史博物馆展厅里，当看到12尊十二生肖俑一字排开，仿佛一队整齐的谦谦君子，正向人们拱手行礼，记者就忍不住直想笑。

望着它们，记者很快想起很多考古专家的一个观点，十二生肖俑属于中国传统文化，古人将它放在墓葬里，是用来"压胜"、"辟邪"的镇墓器物，是汉人在使用。至于为什么陕西和新疆都出土这种十二生肖俑，目前没有人进行探究。

直到记者无意中读到新疆文物考古研究所副所长、研究员安尼瓦尔•哈斯木和同事伊斯拉菲尔•玉苏甫共同写的《维吾尔十二生肖文化源流考》一文，才有了一种豁然开朗的感觉。文中写道："中国十二生肖文化覆盖面很广，不仅流传于中国汉民间，而且也较广泛地流行于各少数民族间。从新疆出土的佉卢文、汉文和回鹘文文献及传世的《突厥语大词典》所反映的生肖文化内容看，无论是汉民族，还是新疆古代居民，乃至维吾尔族等操突厥语的民族，其间所流传的十二生肖纪年法，虽然存在不少差异，但基本上大同小异，可以认为源于一脉。"

十二生肖文化何时传入新疆

安尼瓦尔•哈斯木认为，关于十二生肖，在中国各民族当中，有很多传说。最靠谱的是，中国自帝舜时代就开始使用天干十个符号和地支十二个符号相配合的"干支纪年法"，这是中国最古老的历法。不过，他认为当时还没有以动物配地支的纪年方法。据文献记载和考古发现的文物来看，在汉代，随着北方诸多族群与汉朝在各个领域的交往加深，中国以动物纪年的方法与干支纪年法相融合的十二生肖纪年法得以产生。从文献记载看，到了南北朝时期，中国内地民间已经开始普遍使用十二生肖纪年法了。



那么，十二生肖纪年法何时传到新疆呢？"虽说对于新疆古代先民早期生肖文化的起源，目前受资料所限，无法给出一个确切答案，但依据新疆境内出土的佉卢文书，可大致认为，公元3世纪中期至4世纪中期，十二生肖纪年法已传入新疆地区。"安尼瓦尔•哈斯木说。

安尼瓦尔•哈斯木认为，以动物纪年的方法与干支纪年法相融合而产生的十二生肖应起源于中国，经由河西走廊传入塔里木盆地，通过早期的大月氏、大夏以及后来的粟特等古代族群传到了中亚乃至印度等地区和国家。南北朝以后，随着汉人大量移居西域地区，尤其是移居到了吐鲁番盆地，使许多中原汉文化也随之传入西域地区，并融入当地文化当中，十二生肖纪年法就是其中之一。

他举例说，现在新疆博物馆收藏了5尊从吐鲁番市境内阿斯塔那古墓群发掘出土的十二生肖俑，这就是当时中原文化在西域流行和影响的结果。他还认为，民丰县境内的尼雅遗址曾出土的565号佉卢文书，将十二生肖和占星术融为一体，表现出一种复合结构，是关系新疆地区生肖文化起源的关键性环节。

记者了解到，这5尊十二生肖俑，兔、羊、鸡和猪的4尊十二生肖俑保存完好，还有一尊只有身体，没有了头部。于是，记者再次来到新疆博物馆，重新欣赏它们，栩栩如生的形象，还带着浓郁的中原文化特色，让记者明显感到它们和陕西历史博物馆展出的十二生肖俑，从相貌、服装、体态、大小等方面都非常相像。正如安尼瓦尔•哈斯木所说的那样，从它们身上，记者看到了中原文化对西域文化的影响、交融。

古代维吾尔族如何使用十二生肖纪年法

那么，古代维吾尔族和十二生肖有什么关系？又是如何使用十二生肖纪年法的呢？在安尼瓦尔•哈斯木看来，这还得从突厥人和回鹘人说起。

安尼瓦尔•哈斯木仔细研究了中国相关的文献和考古资料，提出早在殷商时期，一直过着游牧生活，非常熟悉牛、羊、马、狗等动物的突厥人，就开始吸收并使用中国的十二生肖纪年法了。而回鹘人，在漠北时期，因为和中原王朝关系密切，也使用十二生肖纪年法。其计算日历和日子的方式，和十二生肖纪年法几乎完全一样，与突厥人使用的方法也是一样。回鹘人西迁以后，随着高昌回鹘汗国与喀喇汗王朝的建立，操着突厥语的族群，特别是突厥人和回鹘人，普遍都在使用十二生肖纪年法，而且糅进了本族群文化，使它变得更加完善，更有自己的特色。后来，以回鹘人为先民之一的维吾尔族，延续了它。

《突厥语大词典》这样记载："突厥人取十二种动物的名字称呼十二年，他们将孩子的年龄、战争史等，均用这种年历循环推算。"安尼瓦尔•哈斯木说，还有"其纪年岁月时，皆有地支而无天干"、"回国纪元以三百六十日为一岁，岁分十二月，配以地支，不知天干，地支亦论所属，称则属鱼，余与中国同"等文献记载，说明当时维吾尔族人接受伊斯兰教以后，在使用十二生肖纪年法进行计算历法时，与中原地区使用的历法之间有一定的差异，但总体而言，这几种历法在使用过程中逐渐合为一体，形成了具有地方民族特色的一种历法体系。

"其实，不光是维吾尔族，新疆还有很多民族的传统民间文化，都和十二生肖文化有联系。比如，哈萨克族根据白天和黑夜的循环、月亮圆缺以及一年四季的交替等自然规律制定出历法，和维吾尔族一样，把一年分为12个月，3个月为一个季，哈萨克语为"托克散"，还有兽带历法等。柯尔克孜族不仅使用十二生肖纪年法，还积累了许多的天文知识，用在了现实的社会经济和日常生活当中。"安尼瓦尔•哈斯木在研究中还发现，这些操突厥语的民族关于十二生肖文化的来源传说中，有一个相同点，就是他们使用十二生肖的排列，不但基本相同，而且与中原地区也基本相同，这就说明各民族民间传统文化在很早的时候就相互交融，彼此渗透、影响。



"各民族关于生肖文化起源的民间神话和传说，接受了中原汉文化，又创造出了自身的文化特色和传统，从而丰富了中国生肖文化的内容，使之成为具有中国特色民族文化的重要组成部分。"安尼瓦尔•哈斯木最后表达自己的观点时，再次强调这种大同小异的生肖组合，表明生肖文化的产生应属同源。并且，维吾尔族生肖文化的历史极为悠久，在长期使用的过程中形成了自己的民族特色，这对研究整个操着突厥语民族的历史、文化、风俗习惯的形成与发展演变，具有十分重要的历史和现实意义。