克林顿：奥巴马是古往今来我最讨厌的人

哈通社阿斯塔纳电，据文学城消息，美国总统奥巴马任期于2016年届满，前总统克林顿的夫人希拉妮目前为下任总统的大热人选。美国《纽约时报》前记者克莱因近日出新书，大爆克林顿夫妇与奥巴马夫妇这两对民主党重量级人物，互相不和的程度已达顶点。克林顿甚至曾说："奥巴马是古往今来我最讨厌的人。"

《纽约邮报》引述克莱因的新书《血海深仇》（Blood Feud），指奥巴马08年首次竞选总统时，曾指克林顿是种族主义者，克林顿对此耿耿于怀。至2011年9月，奥巴马相约克林顿打高尔夫球，希望对方为自己竞逐连任站台拉票。

在打球时，克林顿不时提到自己在任八年间令美国繁荣昌盛，奥巴马却无力摆脱经济困境。克林顿之后又指希拉妮是最有资格角逐2016年总统大选的人，奥巴马听罢眉头一皱转换话题，其后转个弯说道："我的妻子米歇尔也是不错的人选。"令克林顿瞠目结舌，无言以对。

去年三月，四人在白宫晚饭时谈及下届总统选举，克林顿要求奥巴马运用竞选资源帮助希拉妮时，奥巴马不置可否，以轻蔑语气处之，甚至在桌下玩手机，克林顿当场感到被羞辱。有指奥巴马欲支持现任副总统拜登参选下届总统。