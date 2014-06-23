伊拉克武装冲突继续　反政府武装夺取西部多个城镇

哈通社阿斯塔纳6月23日电，据新华网报道，伊拉克军方人士２２日说，伊安全部队和反政府武装继续在全国多个省份激烈冲突。反政府武装夺取了西部安巴尔省多个城镇，在西线取得明显进展。

安巴尔省一名消息人士２２日告诉记者，反政府武装２１日占领重要边境城市加伊姆后，又在当天相继拿下了该省赖瓦、阿纳和鲁特拜三座重要城镇。这名消息人士说，反政府武装２１日下午攻入首都巴格达西北２７５公里的赖瓦市和邻近的阿纳市，并占领了这两座城市的政府办公大楼和警察局，当地政府军和警察在没有抵抗的情况下从驻地撤离。巴格达西北２００公里的哈迪塞市附近地区当天也被武装分子占领。２１日晚，武装分子还攻占了巴格达以西３７０公里的鲁特拜市。２２日，反政府武装一直在谋求对哈迪塞市发起进攻。有超过２０００名政府军援军当天抵达哈迪塞市，准备对武装分子进行阻击。 赖瓦、阿纳和哈迪塞市均位于从伊拉克与叙利亚边境通往巴格达的高速公路沿线，而鲁特拜市位于连接巴格达和叙伊边境的另一条公路线上。观察人士认为，武装分子攻占赖瓦和阿纳市并直指哈迪塞市，其目标很有可能是哈迪塞市幼发拉底河上的一座重要大坝。该大坝上建有一座装机容量１０００兆瓦的水电站，一旦被毁将严重影响整个伊拉克的电力供应，甚至酿成洪灾。 此外，伊内政部新闻发言人萨阿德•马安２２日说，安全部队目前仍控制着叙伊边境的瓦利德检查站。该检查站距刚刚被武装分子占领的鲁特拜市约１２０公里。马安还说，该检查站以南的伊拉克和约旦边境的检查站目前也在政府军控制下。但安巴尔省一名消息人士说，安全部队已从瓦利德检查站撤离，武装分子目前控制着该检查站。如果这一消息属实，那么伊拉克政府军目前已丧失了对叙伊边境所有边境检查站的控制。早在６月１５日，库尔德武装就控制了伊北部叙伊边境的边境检查站。 伊军方发言人卡西姆•阿塔在当天在新闻发布会上说，伊安全部队从西部城市撤离是一种"战略选择"，是为了对兵力进行重新部署。 阿塔还说，在北部的尼尼微省第二大城市泰勒阿费尔，安全部队击退了武装分子的多次进攻，"伊军飞机对武装分子的据点进行了不间断的打击"。在萨拉赫丁省，安全部队在空中力量的支援下，击退了武装分子对伊拉克第一大炼油厂拜伊吉炼油厂的多次进攻，"拜伊吉炼油厂目前完全处在政府军控制下"。阿塔还说，安全部队当天在提克里特市附近的杜尔市及周边地区打死了４２名武装分子，摧毁对方１３辆车。在东部的迪亚拉省，双方继续在首府巴古拜以北６０公里地区展开争夺。但他没有透露进一步的细节。 从上周开始，伊拉克反政府武装与安全部队爆发激烈冲突，１０日和１１日反政府武装相继占领伊北部重要城市摩苏尔和提克里特，在全国多地与伊安全部队爆发激烈冲突，伊拉克安全局势急剧恶化。