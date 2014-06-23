中国全民反恐 学生菜贩鞋匠齐上阵

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,近来中国多个城市的"反恐防暴工作"全面升级。在北京，修鞋匠、菜摊主、报刊亭主、停车管理员等都被动员起来，而成都也成立了首支校园"反恐防暴队"。

据北京《新京报》周一（6月23日）报道，在北京月坛地区，603名修鞋匠、菜摊主、报刊亭主、停车管理员等组成了一个协防网络，随时通过手机反馈安全信息。同时，月坛26个社区的2400多个楼门院长每天都会向社区通报可疑人或事。

此前，有媒体报道说，北京已经动员了85万志愿者，配合当局在街头维持治安和防止暴力事件。而且每名志愿者报送一个有效信息将获得2元人民币的奖励；每人每天报3条以上信息，一个月将获得奖励200元人民币。 巨额悬赏奖励 日前，北京综治委基层基础工作处相关负责人也向记者介绍说，北京全市社区（村）已建立起了一支近10万人的涉恐涉暴情报信息搜集队伍。而举报重要情报线索的群众，可获得最低不少于1000元最高不少于4万元人民币的现金奖励。 据《楚天都市报》报道，武汉警方也在今年6月16日宣布，出台关于群众举报"涉恐涉暴"线索奖励办法。任何举报"涉恐涉暴"线索人士，可获最高达50万元人民币的奖励。 新疆公安厅去年7月2日也曾发布通告，悬赏提供"反恐线索"的人士。如果有关线索如果"在公安机关破获暴力恐怖犯罪案件、抓获暴力恐怖犯罪分子中发挥重要作用"，提供线索者可以得到5-10万元人民币的奖励。 "校园反恐防暴队" 另外，据中新网报道，全国首支大学生"校园反恐防暴队"日前在成都东星航空旅游专修学院成立，并且进行了"反恐防暴"演练。 据报道，该支"校园反恐防暴队"的教官由成都市公安局温江分局警官担任。而所有入选的队员都进行了为期两个月的严格训练，训练内容包括体能训练和战术演练等。 日前，国际关系学院公共管理系主任李文良对《中国经济周刊》表示，对付"暴恐活动"和"恐怖分子"必须是全社会共同参与的"群众路线"。 而中国人民公安大学反恐怖研究中心主任梅建明也指出，"全民反恐是动员社会力量，积极配合政府反恐工作，提高群众防范意识，构建全面反恐怖防范体系的一种重要举措。"