韩哨所枪击案肇事士兵被抓 被捕前开枪企图自杀

哈通社阿斯塔纳6月23日电，据韩联社报道，韩国国防部发言人金珉奭23日在例行记者会上表示，当地时间下午2时55分许，江原道哨所枪击事件肇事士兵林某(22岁)已被抓获，被捕前林某开枪企图自杀。

据金珉奭表示，林某用步枪朝自己的左胸上方开枪，军方已将其移送至江陵峨山医院。另据国防部一位官员透露，林某失血较多，但仍有意识。

军方一位官员表示，林某的父母和兄长在距离林某7-8米处劝说其投降，林某在此过程中曾问道，他若缴械投降是否会被判死刑，可见他在担心投降之后的事情。军方向林某提供干粮和水，同时不断劝降。林某被捕之前被围困在江原道高城郡金刚山度假公寓以西500米的地点。

本月21日，林某完成日间执勤任务后，在回归途中于晚间8时15分许投掷一枚手榴弹，并向哨所生活馆方向移动的同时，用K-2步枪发射十余枚子弹。在此过程中5人死亡，7人受伤。

军方在林某潜逃区域发布了应对局部挑衅的安全警报--"珍岛犬一级"指令，并投入了9个大队级兵力全力展开搜捕工作。22日下午2时17分许，军方发现林某。2时23分许，双方互射了10余发子弹，在此过程中，一名士兵中枪受伤被送至医院治疗。之后军方彻夜和林某展开对峙，23日上午7时，军方重启拘捕行动，8时20分许，部分兵力与林某进行了接触。林某哭着要求与父亲通话，军方向其扔去手机，8时40分许，林某和父亲进行了通话。11时25分许，林某的父亲和兄长抵达现场。其后，在军方和家属劝说的过程中，感到不安的林某开枪企图自杀，但自杀未果，最终被抓捕。

金珉奭表示，林某手持的K-2步枪和实弹已全部回收。林某将被移送至军方调查机构。军方已于下午3时30分解除"珍岛犬一级"指令。