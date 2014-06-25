美联邦通信委给中国公司开千万罚单

哈通社阿斯塔纳电，据多维网消息，美国联邦通信委员会6月19日对中国一家电子公司开出了三千多万的罚单，这是迄今为止，联邦通信委员会开出的金额最高的罚单。

综合媒体6月21日报道，美国联邦通信委员会19日对一家位于中国深圳的电子公司作出了3,490万美元的罚款，原因是该公司在网络上向美国非法销售移动电话和无线电干扰器材。

这家被处罚的公司位于中国深圳，名为"CTS科技。FCC称，该公司在过去两年多的时间里，向美国消费者出售近300款信号干扰设备，并在营销时称其中一些型号获得了FCC批准，可供消费者使用。

过去10年，FCC针对使用和出售干扰器的个人和企业作出了数十次罚款和传唤。然而对于当前的案件，FCC的措辞尤为严厉，称"表现出的违法行为极为恶劣，在过去两年多的时间里不断加剧，直到现在仍在继续"。在联邦贸易委员会（FTC）眼里，这样的行为是绝对的禁忌。

信号干扰器会传输未经批准的无线电频率，以阻断或干扰移动电话、GPS系统或WiFi网络的通讯。美国联邦法律禁止在美国推广、销售、进口或使用干扰器，除非是执法机构在特定情况下使用。

FCC执法局代理局长勒布兰在一份声明中说，"任何企业，无论是国内的还是国外的，都不允许销售对公众安全构成了直接危险、可能会切断急救人员通讯的干扰器。操作干扰器也是违法的，这样做的消费者会受到严重的民事和刑事惩罚。"

FCC的卧底执法人员还从CTS处购得了10台设备。不过，有报道称，CTS科技公司简称自己销售的产品是得到FCC允许的。

FCC提出，对该公司出售的285台设备，每台都处以最高的罚款金额，12.25万美元。罚款的对象是CTS，该公司的两家网站CTStechnologys.com和Aiswa.com，以及一家名为"深圳CTS进出口的关联公司。

该公司可以申请减少或撤销罚款。不过目前CTS公司并未回应此事。