韩媒逼金秀贤全智贤放弃恒大矿泉水广告

哈通社阿斯塔纳电,据环球网报道,因韩剧《来自星星的你》爆红的韩国明星金秀贤、全智贤近日因代言中国一则广告，成为韩国网民批评的对象，因为该广告中出现了"长白山"字样。据韩国《京乡新闻》网站22日报道，金秀贤、全智贤向中国恒大集团提出了解除广告合约的要求，目前正在等待恒大回复。长白山位于中朝边界，一些韩国人认为，"长白山和朝鲜都是韩国的"。韩国三大电视台之一的SBS21日声称，"白头山"(即长白山)是韩民族的"灵山"。报道称，中国和韩国大饮料公司之前都想获得长白山的水资源，"但中国政府以保护水资源为由，只允许中国企业有限地开采水资源，显露出独占长白山水源的贪欲"。

据报道，两位韩星与恒大集团签署了代言恒大冰泉的广告合同，广告已经拍摄完毕。据称，每人一年的代言费高达10亿韩元(约合人民币600万元)。韩国《国民日报》称，给两位韩星这么高的广告费也意味着内心会有"小心思"，那就是恒大冰泉有"致命的问题"。近日，韩国网民开始炒作长白山的名称问题，但"二贤"一开始否认商品名有长白山字样，称代言广告没有考虑到政治性问题，把广告与历史认识扯在一起太过分。不过，韩国粉丝们的谴责之声不绝于耳，一些人甚至给他们扣上了"卖国贼"的帽子。 随着争论扩大和网民反应强烈，金秀贤和全智贤各自所属的经纪公司决定解除合约。两人承认在签约前没有核实瓶上标注长白山一事是自己的错。《京乡新闻》称，由于广告已经拍摄完毕，双方很有可能要打官司，"二贤"可能要承担数十亿韩元的违约金。《国民日报》称，不管是球星还是影星，根是一样的，都是韩星。如果失去韩国粉丝的支持，就会失去根基。对于这场闹剧，也有冷静的韩国网民表示"争得过头了"，"长白山是中国的一贯叫法，和韩国没有关系"。