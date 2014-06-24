波兰外长秘密谈话：与美国联盟一文不值 完全是扯淡

哈通社阿斯塔纳6月24日电，据新华网报道，今年早些时候，当美国因乌克兰问题与东欧及波罗的海国家频繁接触、打得火热之时，波兰外长拉多斯瓦夫•西科尔斯基却称波美关系"一文不值"，评价与美国发展关系所获得的所谓"安全感""完全是扯淡"。

波兰《公开化》周刊22日提前在其网络版发表了一篇文章，文章附有一段西科尔斯基和亚采克•罗斯托夫斯基的私人谈话录音，后者是执政党公民纲领党议员，前财政部长。

《公开化》杂志在网上公开的录音文本显示，西科尔斯基对罗斯托夫斯基说："你知道，波兰和美国的盟友关系一文不值，而且，有害无益，因为它制造了一种安全的错觉......完全是扯淡。"

西科尔斯基说，发展对美关系会导致"我们和德国人还有俄罗斯发生冲突"。

谈到华沙在对美关系的立场时，西科尔斯基爆了个波兰语粗口，骂有人"为了让美国人舒服而干 活"。

西科尔斯基不仅是外长，还是波兰力推的欧盟外交和安全政策高级代表新人选。

上月，波兰总理唐纳德•图斯克说，西科尔斯基将成为现任欧盟外交和安全政策高级代表凯瑟琳•玛格丽特•阿什顿的接替人选，作为中间派候选人参加竞争。

《公开化》杂志没有说明谁偷录了这段交谈以及如何获得这段录音。

录音曝光后，西科尔斯基和罗斯托夫斯基的私人助手都拒绝置评。

波兰政府一名女发言人说，仅凭录音片段，无法形成一个完整的语境，不便发表观点，但也许稍后会有官方声明。

美国国务院尚无反应。