亚美尼亚总统与俄外长讨论该国加入欧亚一体化进程

哈通社阿斯塔纳6月24日电，据俄新网报道，亚美尼亚总统萨尔基相周一与正在埃里温访问的俄罗斯外长拉夫罗夫会面时讨论了亚美尼亚加入欧亚一体化进程的问题。

亚美尼亚总统新闻局表示："拉夫罗夫向萨尔基相通报了与亚美尼亚同行爱德华•纳尔班迪安的谈判情况，谈判期间讨论了一系列亚美尼亚和俄罗斯的关系问题，特别强调了各方面工作的蓬勃发展，包括以双边形式和在国际组织框架内，首先在集安组织条约内，按照该条约亚美尼亚和俄罗斯是盟友和可靠的朋友。"

拉夫罗夫表示，在会见纳尔班迪安的时候讨论了亚美尼亚加入欧亚一体化进程的问题。他指出，他期待索契的好消息，目前正在那里就这个问题举行磋商。

拉夫罗夫指出工作的蓬勃进展，包括以双边形式以及在集安组织条约和独联体框架内。拉夫罗夫提醒必须协调两国在国际上的行动。

哈萨克斯坦、白俄罗斯和俄罗斯关税同盟从2015年1月1日开始将由更加高度的一体化组织--欧亚经济联盟取代。亚美尼亚2013年9月宣布，打算加入关税同盟并参与组建欧亚经济联盟。12月24日在莫斯科签订了"路线图"。亚美尼亚加入欧亚经济联盟的条约计划在7月1日前签署。