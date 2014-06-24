中国一大学生参与世界杯赌球输两万 跳楼坠亡

哈通社阿斯塔纳6月24日电，据中国媒体报道，本来激情四射的世界杯，但在中国却接连发生不少"悲剧"，熬夜看球心肌梗塞而死、球队输球跳楼而亡等新闻不时见诸报端。

昨日上午10时许，中国番禺大学城内某高校内一男子坠楼身亡。据知情者介绍，死者生前性格较为内向，并曾多次参与世界杯足球结果竞猜，自称其同学的介绍，死者为此还输了差不多2万元。此次坠楼，疑因压力过大所致。而校方表示，死者身份有待核实，可能并非校内学生。

目睹了整个事件的学生小蔡透露，事发时是上午10时许，她正在文逸楼前座6楼，看到一名男子坐在文逸楼后座7楼顶层的一张凳子上打电话。"当时情绪很激动，说话很大声，我离他有差不多50米都能听到。"小蔡说，当时该男子说"不要逼我"，"还钱宽限两天"等话语。"聊了大概有10多分钟后，我看到他挂了电话站起来。突然整个人就不见了，我吓了一跳，赶紧跑到楼下，发现他已经跳楼了。"

据悉，该男生被立即送往附近的省中医院救治，但由于伤势过重，抢救无效身亡。

据了解，死者姓林，是该校某理科学院大二的学生。自称是其同学小王透露，死者生前曾参与多场世界杯结果竞猜。"但是最近几场都没猜中，输了差不多2万元。"小王表示，死者生前较内向，很少与同学交流。"我们听说他在外面借了不少钱，利息还比较高。"

而死者的同学小陈则表示，最近死者精神压力比较大。"问他也不说，就说手头有点紧，还找我借过200元。"小陈说，由于临近考试，他以为死者的压力系备考复习所致。"太可惜了，他还是我们学院的干部呢。"在小陈打开的该学院网站上显示死者确系该学院团委成员。