邓小平孙子担任镇书记引起中国网友评论

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，中国媒体披露已故中共元老邓小平的孙子邓卓棣不久前下基层，担任广西平果县新安镇党委书记的消息引起中国网民的评论。

有关邓卓棣下基层并担任平果县新安镇党委书记一事的消息，此前由中共百色市委机关报《右江日报》在5月中的一篇报道中披露。近日中国媒体证实此事，并予以广泛报道。 原来的报道标题是："平果新安镇领导‘换位沉底'听民声"。报道说，新安镇党委书记邓卓棣在三合村龙怀屯担任"屯长"三天后深有感触，"以前我以为屯长没什么事干，当了几天才知道基层的苦、群众的难"。 报道引述邓卓棣说，"只要领导干部能坚持进行换位思考，用心来感同身受群众的疾苦，其实很多要求就不会难以做到，问题就不会无法解决"。 一些网友对邓卓棣下基层叫好，但也有人对此不以为然，并提出质疑说，"考公务员了吗？"。 新浪网友"小小橇牙"说，"知识渊博、能力突出，但为人低调、谦虚谨慎、勤奋好学......很抢眼！" "米粒尖总统"表示："真心希望其能为人民做实事，履行其为人民服务的宣言。而不是为了以后当大官的简历好看，走马看花。" 网友"PDXZM"则说，"干嘛这么费事，直接从省部级做起，我们不敢有意见"。 网友"侯拉师傅"说，只关心为什么官二代红二代还是混官场，这才是该关注的，而不是多低调，在不在基层。 亲中的香港文汇报在报道有关消息时说，"29岁的邓卓棣是县官变镇官，但却更具实权，而且新安镇是当地重要城镇"。 " 县官变镇官" 中国媒体说，2013年12月底，广西党委书记彭清华专程到平果县调研。邓卓棣在今年1月份被调到新安镇。当地传言是邓卓棣向彭清华请求"下沉基层"。 据悉，今年2月，邓卓棣获补选为平果县党代表。5月12日，百色市田阳县人大网站一条有关人大代表考察新安镇的报道显示，新安镇党委书记邓卓棣仍然兼任"平果县副县长"一职。邓卓棣是在去年5月2日出任平果县副县长。 据报道，现年29岁的邓卓棣是邓小平的最小儿子邓质方独生子，也是邓小平唯一的孙子。 广西百色市也与邓小平渊源很深。1922年12月，邓小平在这里领导了中共历史上所称的"百色起义"，并随后成立了工农红军第7军和右江苏维埃政府。 邓卓棣出生在美国，当时邓质方和其妻子刘小元都在美国留学。根据美国法律，在美国出生的婴儿即为美国公民。 不过据称，后来邓质方、刘小元夫妇携子回国后，邓小平曾经说过："谁说我的孙子是美国公民，他回到中国就是中国公民。" 网友对邓卓棣出生在美国一事也发表了评论。网友"CristalKing"说，"支持双重国籍"。 "殇沫漓"说，"你管他是哪国籍，鄙视你！邓爷爷那么大贡献的人。孙子弄个职务怎么了，沾你什么光了，有那闲心去管管贪官去"。 网友"东篱寻梦"则表示，"万般皆下品，唯有出身高。富贵命中定，何须把心操"。