习近平：我同纳扎尔巴耶夫总统是亲密的朋友

哈通社阿斯塔纳6月24日电，据中新网报道，中国国家主席习近平24日在人民大会堂会见到中国参加夏令营活动的哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学师生时说，我同纳扎尔巴耶夫总统是亲密的朋友。

习近平向师生们表示热烈欢迎。习近平表示，去年9月，我访问哈萨克斯坦时，邀请纳扎尔巴耶夫大学的200名师生来中国参加夏令营活动。今天，在这里见到大家，我感到非常高兴。

习近平表示，中国是一个有着5000多年历史的文明古国。中华文明在发展进程中兼容并蓄、博采众长，既独具特色，又丰富多彩，为中华民族自强不息提供了强大精神动力。中国人民正在为实现中华民族的伟大复兴而奋斗。

习近平指出，中哈是友好邻邦，两国人民有着天然的亲近感。早在2000多年前，古老的丝绸之路就把我们两个民族连接起来。我同纳扎尔巴耶夫总统是亲密的朋友，我们保持密切沟通和交往，共同探讨如何推动两国关系发展，加强合作，加深两国人民之间的友好感情。国之交在于民相亲。民相亲，关键在于青年之间的交往。希望你们通过这次访问，了解一个真实的中国，留下美好记忆。相信你们今后会成为中哈友谊的建设者。