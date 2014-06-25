英媒：考古学家称治黄工程导致西汉灭亡

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，英国《每日邮报》星期二（6月24日）报道了美国华盛顿大学科学家获得最新考古研究成果的消息，这项研究涉及中国古代汉朝治理黄河的工程。

科学家在研究中考察了过去数千年黄河流域的土壤沉积，考察地点包括在公元14年到17年间由于巨大的洪水而被缓慢埋在5米沉积物下的三杨庄遗址。 三杨庄位于河南省黄河故道，被形容为"中国的庞贝"。 报道说，华盛顿大学科学家的这份报告提供了人类在东方地区大规模建造水坝和排水系统的最早的考古学证据。 但是报告认为，中国政府试图以水坝和排水渠治理黄河的长期努力并没有奏效，反而使洪灾更为严重。 报告说，这样的工程导致了公元14年到17年间的洪水大爆发，造成数百万人死亡，而且很可能促成了西汉王朝的灭亡。 研究发现，中国人大约在2900年前或2700年前就在黄河下游修建水坝和排水系统。 恶性循环 参加这项研究的基德尔博士（Dr Tristram Kidder）指出，人类对中国环境的干预相对规模较大、时间较早，而最多的干预表现在对黄河的控制方面。 基德尔博士说，修建水坝导致沉积物在河床蓄积，抬高了河流的高度，增加了爆发洪水的危险，从而需要修建更高的大坝，这会造成更多的沉积，导致恶性循环。 研究认为，有关西汉王朝的灭亡有很多不同的理论，但人类对环境的干预是重要因素之一。 报告说，中国在公元2年进行的人口调查显示，公元14年至17年洪水袭击区域人口密集，达到每平方公里122人。也就是说，有大约950万人居住在直接遭受洪水袭击的水道上。 据史料记载，洪水造成严重混乱。到公元20年至21年间，洪灾区成为反叛活动的中心，这促成了汉王朝的灭亡。 基德尔博士说，一个严重的问题是，人类改变了环境，造成了严重的后果。这样的事情过去发生过，今后还会发生。