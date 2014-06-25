哈萨克国际通讯社中文网站推介会在乌鲁木齐市举行

哈通社阿斯塔纳6月26日电，据天山网报道，哈萨克国际通讯社中文网站推介会6月25日在中国乌鲁木齐举行，这是哈萨克斯坦和中国媒体合作中一次非常重要的交流活动。

谈及在新疆举办推介会，哈萨克国际通讯社副社长哈兰姆哈斯•阿布沃瓦•阿斯卡尔说："作为媒体机构，我们的任务就是尽一切努力和手段向哈中两国人民介绍新技术、旅游景点及商业项目。为增进丝绸之路沿线国家间的交流，哈通社不久前开通了‘丝绸之路'专栏，该栏目广受读者欢迎。对于更为感兴趣的读者而言，网站上及时更新的消息，通过媒体传播得更快，且能吸引更多的受众。为此，我提议在互惠互利的基础上，大家与哈通社开展合作，在我们的网站上发布中文的信息及广告，通过媒体更好地推动哈中两国的经济合作计划。" 哈兰姆哈斯•阿布沃瓦•阿斯卡尔表示，作为权威的国际通讯社，哈通社将向中国商人推荐最新产品信息以及在哈萨克斯坦乃至所有中亚国家进行产品推广宣传时所必须的信息。 新疆互联网新闻中心主任、天山网总编辑朱建华介绍说，按照搭建丝绸之路经济带服务平台的要求，天山网积极开展与丝绸之路沿线国家网络媒体的合作交流，今年改版后新开设了《丝路快讯》栏目，主要报道"丝绸之路经济带"沿线城市的政治、经济、社会、文化发展。2013年10月23日，天山网还与哈萨克国际通讯社签订合作协议，共同联手建立合作伙伴关系，立足新疆、服务海内外网民，重点加强经济文化、旅游商贸信息交流合作，在互联网领域为增进沿线国家间文化交流合作做出努力。