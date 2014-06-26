美国影片诋损金正恩，朝鲜“义愤填膺”

哈通社阿斯塔纳6月26日电,据BBC报道,平壤严正警告华盛顿，如果不禁止发行一部以图谋刺杀金正恩为题材的电影，朝鲜将对美国实施"坚决和无情"的打击。

朝鲜中央通讯社周三（25日）发表朝鲜外交部声明，称一部美国电影激起朝鲜人民无比愤怒，因为影片"竟敢伤害朝鲜人民共和国最高领袖的尊严"，这种"卑鄙行径"令人"忍无可忍"。

声明没有提及片名，但《卫报》认为这番严正警告针对的显然是戈德伯格执导的喜剧片《采访》（The Interview）。 平壤在就该片首次发表的官方评论中警告美国政府，如果不能制止这部影片公映，朝鲜将以"战争行为"视之。 《采访》预计今年10月14日在美国公映。根据剧情，两位专门采访名人的电视记者联系好采访朝鲜最高领导人金正恩，之后却被美国中情局（CIA）招募，受命刺杀金正恩。 朝鲜外交部斥责该片是美国的"疯狂挑衅"之举、"赤裸裸的恐怖主义和战争行为"，旨在摧毁朝鲜军民的精神支柱、摧毁整个社会。公映这部影片是朝鲜人民"绝对无法容忍的"。 不过，绝大部分普通朝鲜公众或许并不知道这部电影或其预告片的存在，除了极少数人，绝大部分朝鲜民众也很可能永远不会看到这部影片。 《采访》的官方预告片里，一名中情局特工把很多外界流传的有关朝鲜及其领导人的传闻灌输给两名记者，比如朝鲜是世界上最危险的国家，金正恩的人民对他说的每一个字都深信无疑，包括他能跟海豚对话，还有，他根本不大小便。 预告片里的金正恩体态臃肿，抽雪茄。不清楚金正恩本人是否看过这则预告片。