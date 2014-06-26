乌兹别克斯坦纺织业发展迅速
近年来，乌兹别克斯坦的纺织业竞争力不断加强，主要是因为政府的支持，包括优惠和特惠政策，处理危机的措施和良好的投资环境；熟练的工人，历史悠久纺织生产传统；便利高质量原料的来源，稳定的能源的供应，天然气电力生产基础设施；增长迅速的国内市场，还有国外市场，例如独联体和欧洲国家。促进纺织行业蓬勃发展的因素还有纺织行业资金的消耗率低，降低了中小企业进入的门槛，加快了产业的发展，创造了富有竞争力的市场。 乌兹别克斯坦轻工纺织联合会有285家成员单位，产品覆盖了纺织行业的6大领域，棉纺、丝绸、针织、服装等等。乌兹别克斯坦成功的经验在于，完善的市场行销战略和有效降低成本的措施。 根据国际经验，包括新型纺织国家的发展经验，乌兹别克斯坦借鉴了相关国际组织和咨询机构的研究成果，制定了一系列的消除经济和金融危机的措施。其纺织产业的发展的方向是，首先，重点扩大资源密集型产品的生产，如毛巾、家纺、针织、缝纫等，加强科技创新。其次，进一步降低生产成本，包括保证优惠的原料价格，辅助的材料，设备配件和能源。再次，充分发挥竞争优势，实施投资专案时一切以满足国内外市场的需求为目标。最后，进一步改善经商环境和投资吸引力，同时有目的地创建乌兹别克纺织品的品牌，支持企业走出去。 近几年，乌兹别克斯坦轻工纺织联合会取得长足的进步。棉花、棉加工产量超过35万吨，同时75%的纺织品由合资企业或外商独资企业生产，其拥有世界上最先进的纺织机械，而且出口产品品种非常丰富，从棉纱到成品。乌兹别克纺织品年出口额是7亿美元，出口目的国也在不断的增加，除了传统的市场，如土耳其、德国以外，近几年又增加了新的市场，比如中国、伊朗、希腊等。2012年乌兹别克纺织业接受的直接投资是1.79亿美元，其中韩国大约占了16%，新企业装备现代化的生产设备，纺织业得到迅速发展。