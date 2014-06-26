乌兹别克斯坦纺织业发展迅速

哈通社阿斯塔纳6月26日电，根据《中国纺织报》报道显示，最近10到15年，国际纺织工业经历了重大的变化，在当今纺织业中只有那些能够把决定生产成本要素降到最低的国家才能成为行业的领先者。

近年来，乌兹别克斯坦的纺织业竞争力不断加强，主要是因为政府的支持，包括优惠和特惠政策，处理危机的措施和良好的投资环境；熟练的工人，历史悠久纺织生产传统；便利高质量原料的来源，稳定的能源的供应，天然气电力生产基础设施；增长迅速的国内市场，还有国外市场，例如独联体和欧洲国家。促进纺织行业蓬勃发展的因素还有纺织行业资金的消耗率低，降低了中小企业进入的门槛，加快了产业的发展，创造了富有竞争力的市场。 乌兹别克斯坦轻工纺织联合会有285家成员单位，产品覆盖了纺织行业的6大领域，棉纺、丝绸、针织、服装等等。乌兹别克斯坦成功的经验在于，完善的市场行销战略和有效降低成本的措施。 根据国际经验，包括新型纺织国家的发展经验，乌兹别克斯坦借鉴了相关国际组织和咨询机构的研究成果，制定了一系列的消除经济和金融危机的措施。其纺织产业的发展的方向是，首先，重点扩大资源密集型产品的生产，如毛巾、家纺、针织、缝纫等，加强科技创新。其次，进一步降低生产成本，包括保证优惠的原料价格，辅助的材料，设备配件和能源。再次，充分发挥竞争优势，实施投资专案时一切以满足国内外市场的需求为目标。最后，进一步改善经商环境和投资吸引力，同时有目的地创建乌兹别克纺织品的品牌，支持企业走出去。 近几年，乌兹别克斯坦轻工纺织联合会取得长足的进步。棉花、棉加工产量超过35万吨，同时75%的纺织品由合资企业或外商独资企业生产，其拥有世界上最先进的纺织机械，而且出口产品品种非常丰富，从棉纱到成品。乌兹别克纺织品年出口额是7亿美元，出口目的国也在不断的增加，除了传统的市场，如土耳其、德国以外，近几年又增加了新的市场，比如中国、伊朗、希腊等。2012年乌兹别克纺织业接受的直接投资是1.79亿美元，其中韩国大约占了16%，新企业装备现代化的生产设备，纺织业得到迅速发展。