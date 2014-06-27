美国家档案馆内发现长崎原子弹爆炸后彩色照片

哈通社阿斯塔纳电，据环球网援引日本共同社6月26日报道，美国国家档案馆内日前发现了原子弹爆炸数月后，美军在长崎市核爆中心附近拍摄的彩色照片。长崎市政府为迎接2015年原子弹爆炸70周年进行资料调查，在调查过程中发现了这些照片。长崎原子弹爆炸资料馆保管员奥野正太郎表示："这是让年轻一代也能深刻了解当时惨状的珍贵资料。"

长崎市政府本月16日起在位于马里兰州科利奇帕克市的"档案室Ⅱ"展开调查。长崎资料馆仅存约30张原子弹爆炸后的彩色照片，此次调查则新发现27张1945年至1946年间拍摄的彩照。由于这些照片并未记录拍摄时间和地点，长崎市将在27日调查结束后进行验证，并讨论如何在资料馆公开展出。因照片掉色，长崎市政府计划进行颜色修复。 部分彩照摄于距离原子弹爆炸中心数百米、完全被损毁的兵工厂附近。 调查中还发现了大量黑白照片，记录了原子弹爆炸约1月后在现在的"和平公园"附近测量辐射值的美军、可能相信"被投毒气"传言在核爆中心附近戴着口罩的女性等画面。 长崎市原子弹爆炸是"二战"末期由美军对日本长崎市所发起的一次核攻击，发生于1945年8月9日北京时间上午10时02分，也是人类历史上第二次于战争中使用核武器(第一次为8月6日对广岛市的核攻击)，美军当时投下的原子弹是属于Mk-3型且名为"胖子"的原子弹。当时的长崎市人口有24万，战后估计死者约达14.9万人，而建筑物大约36%受到全面烧毁或破坏。 美军对打算在本土继续作战的日本投下原子弹，在战略方面意义重大。共同社报道称，在长崎市发动核攻击的目的是利用核子武器威慑日本，打击日本军方的作战意愿，但发动核攻击的实际动机和理由仍有争议。日本在被核武器攻击的6天后，于1945年8月15日正式宣布无条件投降。