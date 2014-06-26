哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学北京行侧记

"中国的京剧好美，尤其是花旦，真想穿上戏服亲身体验一下!""演员的服装、动作、演技特别好，我很喜欢!我想学习京剧!"欣赏了中国戏曲学院学生表演的京剧并在舞台上学习了基本动作之后，哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学研究生阿伊努尔和玛蒂娜意犹未尽，兴高采烈地谈论着。

去年9月，中国国家习近平访问哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学时，邀请该校200名师生于2014年来华参加夏令营活动。6月18日，夏令营成员来到中国，访问上海、北京和西安三地，并于6月22日抵达北京。

在北京，参与夏令营的师生在北大、清华聆听了中国历史文化讲座，还游览了鸟巢、水立方、长城、故宫等著名文化景点。在中国戏曲学院，师生们参加了哈中联欢会，中国学生带来京剧、变脸等节目，哈萨克斯坦学生则表演了合唱、民族舞蹈等节目，精彩的表演让现场掌声不断。

本科阶段曾把中文作为第二外语的阿伊努尔，平时喜欢看关于中国的文章："中国和我在书上了解的一样。我们学校和中国大学的共同点是都有发展的决心，追求卓越，我最期待两国能互换留学生。"

夏令营成员抵达北京的当天，恰逢丝绸之路申遗成功。纳扎尔巴耶夫大学教师库尔塔斯告诉记者："丝绸之路不仅是贸易之路，也是文化之路。我们的友谊从创建丝绸之路开始，希望能发展这个传统。中国的历史、文化、科学技术以及现代化成果非常棒，期待有更多的哈萨克斯坦学生来中国交流、学习。"

（文章摘自《中国教育报》）