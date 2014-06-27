共建新丝绸之路 中亚显商机

中亚并不神秘。在基础设施、新能源、加工制造、农业等诸多领域，中国企业在中亚发展有许多商机，合作前景十分广阔。只要摸清市场需求，找准合作方向，充分发挥优势互补，中国企业开拓中亚市场的机遇远远大于挑战。

中国国家习近平去年访问中亚并提出共建丝绸之路经济带的重要倡议后，很多嗅觉灵敏的中国企业家纷纷把目光投向中亚国家。在他们眼里，这片曾经神秘的土地很可能就是企业"走出去"的"新大陆"。很多人都在关心，中国企业去中亚发展，有哪些商机？ 其实，中亚并不神秘。很多中国企业早已捷足先登。能源领域，中石油、中石化、中信等企业在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国经营多年。通信领域，华为、中兴在中亚几乎家喻户晓。基建领域，中国路桥、新疆特变电工、中铁五局等企业凭借实力和信誉也在中亚扎下根来。新疆三宝、野马集团等民营企业借助新疆同中亚毗邻优势，跨境贸易也搞得风生水起。当然，也有很多企业，由于对中亚各国国情、政策法规、市场需求、投资环境等信息掌握不足，盲目投资，进入中亚市场后走了很多弯路。 总结中国企业在中亚发展的经验和教训，只要摸清市场需求，找准合作方向，中国企业开拓中亚市场的机遇远远大于挑战。这里有几个值得关注的领域： 首先是基础设施领域。中亚地理位置十分重要，但是互联互通开发程度较低，基础设施很不完善。近年来，中亚各国纷纷把加强互联互通建设纳入国家发展重大战略，特别是希望借助同中国共建丝绸之路经济带的东风，尽快完善公路、铁路、桥梁、航空、电信、口岸等互联互通基础设施建设。此外，随着经济发展水平不断提高，中亚各国城市市政建设、房地产业快速发展。这些直接带动中亚国家对工程机械设备、交通运输设备、建材产品的采购需求大幅增加。 其次是新能源领域。中亚各国能源结构以传统能源为主，高耗能产业较多，加上先天条件不错，这些国家在风电、光伏发电、水电、核电等新能源产业方面有较大发展空间。搞光伏，中亚日照时间充足且光照强烈；搞风电水电，中亚风力和水力资源十分丰富；搞核电，中亚铀矿石储量很大。此外在电力设备领域，继承前苏联电力系统的中亚国家迫切需要更新换代。中国技术成熟、领先的电力成套设备和输变电设备大有用武之地。 在加工制造领域，商机也不少。中亚有丰富的棉、麻、毛、皮革等原材料，还有质优价廉的食品原料。但是中亚各国轻工业发展水平不高，"吃、穿、用"方面很多产业起步较晚或存在短板，服装、电子设备、日用品以及大量食品还是主要依赖进口。面对中亚5国近7000万人的消费市场，中国在轻纺工业、食品加工业等方面同中亚国家的合作前景十分广阔。 最后是农业领域。中亚曾是前苏联的粮食主产区，小麦、油料、水果、蔬菜等农产品占有很大优势。但目前，各国农业技术相对落后，机械化程度低，农牧产品产量不高，灌溉用水浪费严重。中国企业可在良种培育、农机租赁、土壤改良、畜牧养殖、科学灌溉等领域同中亚国家开展广泛合作。 应当指出的是，在与中亚国家开展合作时，中国企业也要做好功课，有效趋利避害。不仅需要事先充分了解中亚国家国情和市场行情，把握好合作大方向，并避免介入有关敏感问题；也要吃透中国各国招商引资的法律法规、优惠政策、合同条款、仲裁机制等，坚持依法依规办事，避免投机和"钻空子"心理，对合作中可能出现的资金周转难、结汇难、签证难、劳务难等问题做好预案；更要依托中国驻中国各国使领馆，向使领馆及时通报合作项目进展，主动寻求指导帮助，争取少走和不走弯路。

此外，中国企业在中亚投资还必须积极展现企业文化和责任，在自身赢利的同时，通过为当地创造更多就业岗位和参与公益慈善活动积极回馈当地社会，树立企业良好形象，实现企业在当地的可持续发展。

（文章摘自中国《经济日报》）