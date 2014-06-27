欧盟领导人参加第一次世界大战百年纪念活动

哈通社阿斯塔纳6月27日电，据新华网报道，欧盟２８国领导人以及欧盟机构领导人２６日在比利时西弗拉芒省伊普尔市参加第一次世界大战百年纪念活动，反思战争，祈望和平。

包括德国总理默克尔、法国总统奥朗德和英国首相卡梅伦在内的欧盟２８国领导人、欧洲理事会主席范龙佩和欧盟委员会主席巴罗佐等参加了纪念活动。纪念活动包括演奏军乐《最后岗位》、敬献花环和集体默哀等。 范龙佩发表演讲，表达对战争死难者的缅怀、对战争的反思以及对和平的期待。 第一次世界大战１９１４年爆发，１９１８年结束，参战兵员达到空前的６５００万人，其中８００万战死，２００万病死，２１００万受伤，平民死亡６００万，无数的城市乡镇、工厂和基础设施被夷为废墟。 比利时是第一次世界大战的主战场之一，共有来自５０多个国家或地区的军队在其国土上相互厮杀，仅在西弗拉芒省就有对阵双方的５０多万士兵战死，人类历史上首次化学战也发生在这里。 ２６日在伊普尔参加一战纪念活动是本届欧盟领导人夏季峰会首日的主要内容，２７日欧盟领导人将继续在布鲁塞尔举行工作会晤，讨论欧盟经济增长和就业以及乌克兰危机等议题。