各国专家学者共话“丝绸之路经济带”为实现共赢共荣贡献智慧

哈通社阿斯塔纳6月27日电，据天山网报道，6月26日至27日，由中国国务院新闻办主办的丝绸之路经济带国际研讨会在新疆乌鲁木齐举行。来自哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、印度、吉尔吉斯斯坦、阿富汗、土耳其、美国等20余个国家的百余名专家学者在美丽的乌鲁木齐欢聚一堂，围绕上述议题展开深入交流研讨，共同畅想丝绸之路的美好明天，为丝绸之路经济带共建共享、共赢共荣贡献智慧。

2013年9月7日，中国国家主席习近平访问哈萨克斯坦期间，在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，首次提出用创新的模式共建丝绸之路经济带的倡议。

哈萨克斯坦欧亚大学教授斯维特兰娜•科日洛娃从事新疆历史研究,对新疆的现代化、工业化、产业园区和产品都很感兴趣。她说，这次来参加会议最感兴趣的不仅仅是与同行相识交流 ,更是了解新疆各方面的情况,"众所周知,丝绸之路经济带在历史上不仅仅是一条贸易道路,还是大家交流文化、思想、经验的道路 ,是各国相互学习的平台,对于哈萨克斯坦来说,可以学习新疆先进的经营技术理念 ,来发展自己的产业,所以丝绸之路经济带不是单方面的，而是一个综合性的。"

"这次会议主要是加强中国与周边国家的友好关系,建立新的海上和陆地丝绸之路,如果这个目标实现了,丝绸之路经济带上的每一个国家在经济、社会、文化的发展上都会受益。丝绸之路经济带也会帮助各国建立友好关系，各国人民也能相互认识、理解，和睦共处。"沙特阿拉伯伊玛目大学教授萨利赫说，非常荣幸能参加这次会议，能与各国专家学者共同研讨丝绸之路经济带建设。 中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长李永全认为，丝绸之路经济带倡议既是中国改革开放事业发展的需要，也是全球化条件下促进各国共同发展，共同繁荣的需要。反映了中国在参与全球经济进程中的开放态度，合作诚意以及和平愿望。因此丝绸之路经济带倡议的实施，将加强中国与周边国家的合作，密切中国与周边国家和世界的经济联系，实现共同发展，共同繁荣。总之，丝绸之路经济带倡议倡导的是政治上平等相处，经济上互利共盈，文化上求同存异。 叙利亚大马士革大学战略中心主任巴萨姆•阿不•阿不都拉赫来参加这次研讨会，带来了自己的看法和意见。他说："丝绸之路经济带建设必须建立在友谊之上。叙中两国从我们的祖先开始就有很好的友谊，随着丝绸之路两国的关系越来越好。现在要建设丝绸之路经济带，首先要解决安全的问题，有了安全才能发展。新疆的工业发展迅速，各项事业也蓬勃发展，尤其是文化方面，特别重视文物保护，这是值得叙利亚学习的。希望能在丝绸之路经济带沿线修建铁路，加强两国人民的友好关系，加强两国人民友好往来，促进两国关系更加友好。" 新疆维吾尔自治区党委副秘书长、党委政策研究室主任董忠则认为，共建"丝绸之路经济带"是中国新疆与中亚五国人民的共同心愿，也是共同的重大历史机遇。农业是基础产业、民生产业，中国新疆与中亚五国不仅地缘相近，人文相通，而且农业资源条件相似，新疆在技术、资金等方面占有优势，中亚五国在土地、水资源方面具有优势，双方农业合作的互补性强、潜力大，已有良好的合作基层，应当作为"丝绸之路经济带"建设的基础领域和优先方向。 印度中国研究所副所长郑嘉宾说："希望能开通新德里至乌鲁木齐的航线。" 郑嘉宾说，从新德里到乌鲁木齐要在广州转机，需要10个小时，如果能开通新德里直飞乌鲁木齐的航线，只需三个半小时，相信航线的开通能促进两国之间的友谊更上一层楼。