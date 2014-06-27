中国广州市委书记万庆良涉嫌违纪违法遭调查

哈通社阿斯塔纳6月27日电，据BBC报道，中共中央纪委监察部网站周五（6月27日）发布消息，广东省委常委、广州市委书记万庆良涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

消息没有说明"违纪违法"的具体内容。 在发布消息后不久，广东省委常委会决定并报中央批准， 广东省委委员、常委、副书记马兴瑞兼任广州市委书记。

现年50岁的万庆良2011年12月从广州市长升任市委书记，此前曾担任广东省揭阳市委书记、梅州市委常委、蕉岭县委书记等职。 万庆良也是十八届中央候补委员，他的落马成为十八大后广东省首位落马的中管干部。 BBC中文网查询万庆良此前公开露面的消息发现，《南方都市报》周五当天还刊文报道万庆良，称其周四参加第二批党的群众路线教育实践活动专题会议，就"高质量开好民主生活会"发表讲话。 万庆良在会上说，自我批评要"怕不辣"，各级党委一把手要亲自抓，带头搞好批评与自我批评。 《广州日报》亦有报道称，周四（26日），万庆良到天河区就推进"稳增长、调结构"开展专题调研。 周二（24日）的《南方都市报》还报道了万庆良到有关办证部门视察，进行广州市摸底调研工作。 由此似乎可推测，对万庆良的调查事先并没有什么征兆。