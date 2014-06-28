日本社会广泛同情一中国人在东京遇害

哈通社阿斯塔纳6月28日电，据BBC报道，日本国土交通大臣太田昭宏周五在北京与中国副总理刘延东达成缓和中日对立关系的共识，在日本并没引起传媒与社会关切，倒是日媒纷纷报道日前在东京八人死伤的轰动车祸中丧生的一名中国人，正令车祸现场连日反映着日本社会对中国人在异国遇难的同情与歉疚心意。

连绵了数周的雨季中，BBC中文网记者周六（6月28日）在东京池袋车祸案现场20分钟期间，已见到两人献花、两人献饮料，还有数不清的行人驻足致哀。

虽然大部分人纷纷回避记者采访，有的更几近逃离，但记者从他们的举止和口音来看，相信大部分是日本人。其中一名看来三十多岁的日本男士双手合十致哀后，接受采访说，他是看新闻报道知道详情的，周六他刚好有事到池袋，就顺便到池袋车站西口寻找现场来致哀，他说"这也算是一种缘分吧"。 吸毒祸害 6月24日在池袋车站西口发生的轻型汽车冲上人行道，酿成1死7伤的车祸死者是30岁的福建人林雪琴。10年前以留学身份抵日的林雪琴遇难前在东京一餐厅打工，遇难当天她与4名朋友逛街购物，在池袋吃了饭与友人分手后遭遇了车祸。 由于这几年日本不时发生"马路杀人魔"事件，车祸随即引起社会极大震惊和关注。不过在警察当场逮捕37岁的肇事者名仓佳司后，很快就宣称肇事原因是其吸食一种现行法律禁止外的草药导致神智不清。电视新闻录像中看到，警察蜂拥而上、厉声呵斥"不许抵抗！你做什么事！"，从肇事汽车里拖出的司机下巴挂着鼻涕与口水。 警方初期宣称受害者中一人当场心肺停止、送医救治，后来宣布死亡并透露车祸死者是在日本打工的中国人，随后中国驻日大使馆发言人扬宇在记者会上，也称林雪琴"遭遇事故"，并表示深切哀悼。 两种意识 案发后正热议草药问题的日本主流传媒周五起都报道了事发现场开始堆积献花和饮料等致哀情况，同时也报道了林雪琴朋友们难过地追忆等。《每日新闻》详细报道一名下班后来献花的日本女士说"来自异国的无罪人遭遇此难，作为日本人我深感抱歉"。 到周六为止，网络上已有几百条跟帖，大多是表达"好可怜"、"她家人一定好难过"、"在安全的日本竟也遭这种难，真是我们的羞耻"、"这是不分国籍的可怜遭遇"、"又一个尊敬的生命被剥夺，悔恨！"等哀悼之意，即使在一些通常表达反华言论的网络上，"被‘垃圾'杀害了的中国人"等同情留言也成压倒趋势。 日本人也存在一种"死了便是神"的意识，谁死了大家都追悼，畏罪自杀的人也不乏登门祭奠者，动物死了也有人祭拜。 在一般日本人心里，政党和政府代表不了国民，传媒和社会有自己的价值与是非观。作为与中国关系一向友好的日本执政公明党唯一入阁的太田在中国实现与副总理会谈，虽被日本共同社说明为"首相安倍晋三内阁成立以来首次"，但日媒和国民都知道中日舰船在东海钓鱼岛（日称尖阁诸岛）每日对峙的现状没变，靖国神社问题也仍没解决曙光。