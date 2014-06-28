日本企业减少对中国投资呈增强趋势

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,受日中关系恶化、中国人工成本上涨等因素影响，日本企业不断减少对华投资，趋势有所增强。

日本媒体援引日本政府金融机构报告说，2013财政年度，向计划在中国开展业务的中小企业提供贷款总额同比锐减。

上周中国商务部公布的数据也显示，今年1-5月，日本对华投资同比减少42.2%。 "锐减三分之二" 日本媒体共同社22日报道，日本政府机构"日本政策金融公库"（JFC）大阪支店发布2013财政年度向大阪、兵库、京都等地中小企业开展海外业务提供贷款的报告。 报告说，向计划在中国开展业务的企业提供的贷款总额比上一财政年度"锐减三分之二" 数字显示，2013财年的贷款总额为9.44亿日元（约合5668万元人民币），而2012财年的总额却高达31.61亿日元。 中国商务部日前公布的数据显示，今年1-5月，日本对华投资同比减少42.2%。 2013年日本对华投资额为71亿美元，同比减少4.3%。不过，2012年日本对华投资创下新高，达74亿美元。 成本上升 中国商务部发言人当时将日本对华投资锐减的原因归结为"两国政治关系不断恶化"。 "日本政策金融公库"的报告则分析说，日本企业减少对华投资趋势增强，主要是受日中关系恶化和中国人工费用上涨的影响。 6月19日，中国日本商会发布了《中国经济与日本企业2014年白皮书》。中国媒体在报道援中引中国日本商会分析人员说，除成本上升之外，中国知识产权保护现状也是令日本企业担忧的因素。 分析人员还说，特别是在网络购物盛行的商业环境中，保护知识产权、防止冒牌货迫切需要改善、加强。