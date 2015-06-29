“丝绸之路经济带”：中国与中亚经济文化的重要推动力

哈通社阿斯塔纳6月29日电 据中国网报道，丝绸之路经济带国际研讨会于6月26日在新疆乌鲁木齐召开，哈萨克斯坦东干人协会主席达乌罗夫发表主旨演讲。以下是全文：

哈萨克斯坦东干人协会主席 达乌罗夫

尊敬的女士们、先生们！

我们论坛召开的大背景是，世界的法律秩序正在走向负面，国际法本身遭到质疑和更改。正如哈萨克斯坦总统所说："世界安全局势正在不断改变"。中国国家主席习近平在亚信峰会上号召建立"亚洲安全体系"。由西方国家在乌克兰挑起的冲突，导致俄罗斯陷入国际孤立，从而导致俄罗斯与欧洲之间的经贸关系缩减。而这一切都不可能不影响到哈萨克斯坦的经济，因为它和俄罗斯经济紧密相连。众所周知，俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯5月29日在阿斯塔纳签署了《欧亚经济联盟条约》。

在这种情况下，哈萨克斯坦，乃至整个欧亚联盟和中国的大规模合作和密切联系显得尤为重要。在上海举行的亚信峰会期间，与会的哈萨克斯坦、俄罗斯和中国签订了历史性的经济合作协议。实际上，欧亚经济联盟国家和中国的关系正在进入一个崭新的、大规模紧密全球合作的时期。

我想以我在哈萨克斯坦东干人协会和中国海外联络会的工作为例，结合时代的新挑战，和大家分享一些我对"丝绸之路经济带"前景的认识。

今年5月初，纳扎尔巴耶夫总统为鼓励对哈萨克斯坦投资，提出了前所未有的优惠政策。免征企业所得税10年，简化工作签证手续，补贴投资......

众所周知，哈萨克斯坦就国土面积而言是世界的第9位，拥有非常丰富的矿产资源，其中60%以上的资源还未开发。门捷列夫周期表上所有的矿产元素都可以在哈萨克斯坦找到。其铬、铀、多金属矿世界都是第一。近年来，哈萨克斯坦发现了世界上最大的石油和天然气储量，通往中国的石油天然气管线跨越全境。哈萨克斯坦还有过境运输潜力可以充分利用。

中国国家主席习近平在阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫大学演讲中提出的"丝绸之路经济带"构想，马上得到了商界、企业界，以及丝路沿线国家的广泛响应。这证明了建立"丝绸之路经济带"倡议的重要性和及时性。我深信，"丝绸之路经济带"将成为中亚国家经济增长的重要因素，它将使沿线国家的经济联系更加紧密，最终使丝路国家各民族更加团结。

在古代，丝绸之路是世界上重要的交通和贸易通道，沟通东西方的经济文化桥梁，今天复兴丝路有着重大的意义。哈萨克斯坦是其重要的组成部分，古丝绸之路有几千公里途径哈萨克斯坦。丝路上有许多著名的贸易中心：塔拉兹、赛喇木、巴拉沙衮、奥特拉尔、碎叶等。今天，哈萨克斯坦非常重视古丝路的复兴：跨欧亚公路的主要路段已经建成，它将是连接欧亚的最短道路，货物运输量将达5000万吨。还修建了两条铁路支线，从中国到欧洲的货物运输时间因此缩短了一半。还有通往中国的油气管线也建成了。去年9月习近平访问哈萨克斯坦期间签署了20项经贸协议。今年5月20日在上海，纳扎尔巴耶夫总统访华期间远程开通了中哈连云港物流项目，签署了在阿拉木图建大口径钢管厂，以及在哈萨克斯坦合资兴建飞机制造厂的协议，这些协议将两国合作关系推到了新高度。

但我觉得，个体的首创精神，社会机构、私企乃至个人的参与对"丝绸之路经济带"的发展也十分重要，也就是人们通常所说的"公共外交"，它一直对促进民族间、国家间的关系起着非常重要的作用。就拿张骞来说，他是开拓丝绸之路的第一人，差不多两千年前他徒步从中国来到中亚，对沿途的风土人情进行了详细记述。由此，他为中国开创了这条古老的商道。

我在哈萨克斯坦东干人协会和中国海外联络会一直努力在做沟通哈中关系的桥梁，向人们更多地介绍双边的文化传统，促进互利共赢项目。人们相互了解愈深，之间的感情也会更加亲近。

不久前，我们帮助组织了庞大的哈萨克斯坦、俄罗斯代表团参加第一届丝路博览会活动。这个代表团是由哈萨克斯坦阿拉木图州商会、俄罗斯国际教育学会牵头的，江布尔州代表团由州长亲自率领。我们签订了一大批经济项目：有天然气火力发电、风电、太阳能电站项目，也有农业、医院、学校项目。仅江布尔州就签订了总额达2亿元人民币的经贸合作项目。

2004年，两国签署协议，建立霍尔果斯口岸国际边境商贸中心。前年中心正式运营。我们计划在丝绸之路发源地西安也建一个丝路物流中心。希望有兴趣的客商都参与到这个项目，以及大巴扎等商贸网点建设中来。

在农业生产方面，哈萨克斯坦也有巨大的潜力。其南部的气候条件非常适宜种植各种蔬菜、谷物、大豆和水果。阿拉木图州州长先期拨给我们一万公顷土地用于发展高效农业。希望陕西，以及全中国的客商一起来哈萨克斯坦发展农业，种植大豆、玉米、蔬菜，开发果园、发展畜牧业。未来农作物种植面积还会扩大到10万公顷。

哈中两国之间的友谊和经贸关系越来越紧密。纳扎尔巴耶夫总统的五月中国之行进一步加强了这种关系，给两国关系发展提供了新动力。

祝新疆，以及全中国人民和平、幸福、繁荣昌盛！