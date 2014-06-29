哈萨克斯坦学者：“丝路”建设将缩短上海至西欧货运时间近五分之一

哈通社阿斯塔纳6月29日电，据人民网报道，6月27－28日，"丝绸之路经济的建设与未来：12国智库论坛"在中国人民大学举行。来自中国、俄罗斯、中亚五国、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度、美国等国的40多名智库学者就"丝绸之路经济带的建设与未来"的诸多议题进行了坦诚交流与闭门研讨。其中哈萨克斯坦国际关系博士艾丽娜拉•拜纳扎洛娃指出，"丝绸之路经济带"的建设将缩短上海至西欧货运时间近五分之一。

拜纳扎洛娃博士表示，哈萨克斯坦的地理位置决定其可以成为亚太地区和欧洲其他国家经贸联系的重要纽带。哈萨克斯坦地理位置偏远，限制了其与亚太国家经贸往来的规模，一般只同邻国中国和俄罗斯有联系。要进入亚太市场，利用中国的运输线路过境是理想的方式。"丝绸之路经济带"将大力推进"欧洲-中国"国际运输走廊（途经哈萨克斯坦）的建设，这对哈萨克斯坦的国际运输能力及综合国力都有极大提升。这条国际运输走廊全长8445公里，为世界之最，建成后可使亚太国家拥有到达欧洲市场的最短出境路线，大大缩短中国到欧洲的货运时间。目前，中国至欧洲的货物98%通过海路运输。通过苏伊士运河的海路运输需要花费45天，而内陆运输（过境哈萨克斯坦）则只需10天，时间缩短近五分之一。这将进一步扩大哈萨克斯坦与亚太其它地区和欧洲国家的商贸往来。

拜纳扎洛娃博士强调，利用中国进入亚太其他国家市场同样符合俄罗斯的利益。与亚太国家建立密切的经济联系是俄罗斯促进远东地区和东西伯利亚发展及现代化的契机。俄罗斯缺乏足够的人力、物力开发俄罗斯东部地区丰富的自然资源，而这些地区在地理上属于亚太地区，而亚太国家对进口自然资源，特别是能源的需求量有所增长。俄罗斯经济发达的城市地处欧洲远离亚太，在此情况下，中国就扮演了主要的中介角色。如果中国为其提供基础设施和过境运输，俄罗斯向亚太出口能源的项目将会变得可行。

据悉，此次会议是在中国国家主席习近平2013年9月提出共同建设"丝绸之路经济带"的倡议后，中国智库首次召集沿途国家智库参与的务实研讨会，也是中国召开的首次12国智库"丝绸之路经济带"会议,该论坛由中国人民大学主办、中国人民大学重阳金融研究院承办。