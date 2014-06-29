哈萨克斯坦学者：上合组织转型才能促进丝路经济带取得成功

哈通社阿斯塔纳6月29日电，据大公网报道，6月27-28日，首次丝绸之路经济带12国智库论坛在京召开。哈萨克斯坦管理经济战略研究院的法学院教授詹尼斯•坎巴耶夫在发言时指出，实现"丝绸之路经济带"需要加强上合组织的作用。"丝绸之路经济带"能否成功取决于上合组织能否转型，从以安全为主要目的转向同时追求深层次和全面的经济合作。

他说，具有2000多年历史的古丝绸之路曾是具有重大历史意义的洲际路线。它使古代中国，印度，波斯，阿拉伯，古希腊和罗马文明可以相互作用、相互影响，并在很长一段时间里决定了人类发展的进程。它通过贸易路线的分支网络将中国商品从亚洲带到西方，促进了沿途的和平与繁荣。而促进和平与繁荣正是上合组织的核心要义。

因此，"丝绸之路经济带"的概念获得了组织所有成员的大力支持和积极响应。组织成员国可以在各领域加强务实合作、增加对话、增进互信、把合作议程从主要面向安全性问题扩展到包含深度和广度的经济合作。这意味着，上合组织将必须由主要充当地区安全的守护者转型为一个基于强大军事的政治和经济两个支柱的组织。

他认为，据上合组织之前的发展，互信互利、平等协商、尊重多样文明以及谋求共同发展的精神，可以让各个国家克服一切困难。践行"上海精神"，一定会实现"丝绸之路经济带"的目标，它将有效连接亚洲和欧洲市场，并将显著促进沿途各国人民的共同发展和繁荣。

坎巴耶夫同时指出，哈萨克斯坦是位于中国和欧洲之间的重要国家之一，同时也是中国经济举措的热心支持者。习近平提出的"丝绸之路经济带"的概念，旨在振兴人类历史上最重要的贸易路线，哈萨克斯坦等国家都将秉持"求同存异"的精神，对丝绸之路沿途的经济一体化给予支持。