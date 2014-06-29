中亚学者：四大国家联盟正在逐鹿中亚

哈通社阿斯塔纳6月29日电，据人民网报道，6月27－28日，首次"丝绸之路经济带"12国智库论坛在京召开。来自中国、俄罗斯、中亚五国、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度、美国等国的40多名智库学者就"丝绸之路经济带的建设与未来"的诸多议题进行了坦诚交流与闭门研讨。其中，俄罗斯-塔吉克（斯拉夫）大学地缘政治研究中心主任古萨勒•玛耶蒂诺娃的观点代表着中亚国家对于"丝绸之路经济带"建设的一些考虑。在她看来，"丝绸之路经济带"建设面临中亚地区地缘政治不确定性增强的挑战，而在这其中，四大国家联盟正在逐鹿中亚。

玛耶蒂诺娃随后具体分析了这四大国家联盟。它们是：涵盖美国、欧盟、以色列的"西方"联盟；包含土耳其、伊朗、巴基斯坦、阿拉伯国家的"伊斯兰世界"；拥有中国、日本、韩国的亚太地区国家；结合了俄罗斯和独联体新兴国家的后苏联国家。玛依特吉诺娃表示，这四大国家联盟都在一定的战略取向下支持中亚国家一体化项目。

不过，她在介绍了各大联盟在中亚地区具体的发展思路和设想后仍然认为，安全问题是本地区发展的最关键因素，特别是阿富汗问题。她引述有关专家的建议称，应在阿富汗北部省份建设"安全带"的构想，此安全带将成为稳定区域和阿富汗内部冲突蔓延到邻国的缓冲物。她还建议上合组织应在阿富汗未来的安全做出努力，如打击毒品贩卖、有组织犯罪、极端主义。在经济发展方面，需要积聚阿富汗邻国的全部资源建设共同的中亚市场。

最后，玛耶蒂诺娃认为，为了实现目标，中国以及欧亚国家有必要在冲突发生时进行更多积极的相互扶持，加强政治、经济、军事、人道领域的密切合作。这些措施能够实现21世纪促进中亚国家实现现代化。

在论坛进行中，主办方中国人民大学的校长、该校重要智库重阳金融研究院院长陈雨露教授说，希望借此次论坛，增进民心相通，加强资源整合，促进亚欧及世界经济平稳健康发展。他谈到，中国人民大学智库建设一直为国家复兴而建策建言，希望与各国智库加强沟通，创建丝绸之路经济带各国智库年会机制。

据悉，此次会议是在中国国家主席习近平2013年9月提出共同建设"丝绸之路经济带"的倡议后，中国智库首次召集沿途国家智库参与的务实研讨会，也是中国召开的首次12国智库"丝绸之路经济带"会议,该论坛由中国人民大学主办、中国人民大学重阳金融研究院承办。