中亚智库：二十一世纪大国博弈将在中亚

哈通社阿斯塔纳6月29日电，据人民网报道，6月27－28日，"丝绸之路经济的建设与未来：12国智库论坛"在中国人民大学举行。来自中国、俄罗斯、中亚五国、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度、美国等国的40多名智库学者就"丝绸之路经济带的建设与未来"的诸多议题进行了坦诚交流与闭门研讨。其中，乌兹别克斯坦科学院历史研究所当代历史和国际研究系主任、世界经济与外交大学教授米尔左吉德•拉希莫夫认为，二十一世纪全球大国博弈将发生在中亚。

拉希莫夫解释说，中亚地区自古就是各国关注的焦点，或多或少呈现出各国寻求利益的大博弈的态势。整个20世纪，中亚在政治、社会和文化方面经历了相当大的变迁。21世纪开始，该地区面临着地缘政治转变的新局面，又重回到19世纪大国博弈的状态，只是换了新的参与方。

诸多因素让中亚成为世界舞台上的重要角色，特别是后苏联时代的中亚对各大国和地区强国及联合国、欧盟、北约和欧洲安全与合作组织等主要国际组织具有重要的地缘政治利益。首先是中亚和里海地区丰富的能源储备；其次是俄罗斯、中国、印度、伊朗、美国、欧盟等主要国际各方对该地区的高度关注；再次是阿富汗问题，该问题被视为毒品和恐怖主义对邻国和世界其他国家存在的潜在威胁的根源。所有这些因素促成了后冷战时期全球各方在中亚地区的竞争态势。

众所周知，俄罗斯、美国和中国均宣布支持中亚地区的和平稳定及区域合作，但各方也存在利益矛盾。拉希莫夫认为，俄罗斯传统上将中亚国家视为自己的势力范围，不希望看到中国或美国深入参与其中;中国对俄罗斯在该地区的强力角色表示理解，希望俄罗斯在该地区保持强大的军事存在，以抗衡其认为危及自身西北地区安全的美国因素。

针对新形势下中亚的发展，拉希莫夫强调说，从中亚角度看，最佳方案是在双边和多边关系基础上与俄罗斯、中国、美国、欧盟和国际机构建立强有力的对话与合作机制。中亚国家须与这些利益各不相同的大国和组织保持紧密的双边关系，特别是在安全、经济、交通项目上的合作至关重要；2014年以后阿富汗经济的稳定和复苏是一项关键目标，现阶段北约、欧盟、欧安等组织在内的中亚与阿富汗问题各参与方之间还存在不少分歧；亚洲各地区，拥有经济和政治改革经验的中国、印度、韩国和日本等国将对中亚国家发展产生影响。

在接受采访时，论坛主办方中国人民大学校长、该校重要智库重阳金融研究院院长陈雨露教授说，希望借此次论坛增进民心相通，加强资源整合，促进亚欧及世界经济平稳健康发展。他谈到，中国人民大学智库建设一直为国家复兴建策建言，希望与各国智库加强沟通，创建"丝绸之路经济带"各国智库年会机制。

据悉，此次会议是在中国国家主席习近平2013年9月提出共同建设"丝绸之路经济带"的倡议后，中国智库首次召集沿途国家智库参与的务实研讨会，也是中国召开的首次12国智库"丝绸之路经济带"会议,该论坛由中国人民大学主办、中国人民大学重阳金融研究院承办。