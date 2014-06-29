中亚学者：警惕欧盟危机破坏丝路经济带

哈通社阿斯塔纳6月29日，据人民网报道，6月27－28日，"丝绸之路经济带的建设与未来：12国智库论坛"在京召开。来自中国、俄罗斯、中亚五国、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度、美国等国的40多名智库学者就"丝绸之路经济带的建设与未来"的诸多议题进行了坦诚交流与闭门研讨。塔吉克斯坦经贸部经济学研究所宏观经济系主任科加曼马德•乌马罗夫表示，区域一体化本身并非一定合理，欧洲一体化的危机间接证明了经济全球化模式的脆弱，要警惕欧盟危机破坏丝绸之路经济带的建设。

乌马罗夫认为，全球化已经导致发达国家和发展中国家以及转型期国家社会经济发展水平差异的不断扩大。区域一体化本身也并非就是合理的，这是不同的经济联盟和组织成员之间冲突日益加深的最明显的表现，从而增加了区域经济解体的危险。欧盟危机显示这种危险正越来越成为现实。

他同时指出，无论是世贸组织还是世界银行或国际货币基金组织，均没有为落后国家的重新工业化或实施深层经济结构调整提供一个真正的经济复苏解决方案。他们为发展中国家和转型期国家提供一些建议，在实践中却得到相反的结果。从简单意义上来说，基于不平等的技术和经济条件的企业竞争会带来毁灭和破坏。而从更广义的角度来讲，这样的结果是区域一体化组织之间的贸易关系中固有的，尤其是发达国家和发展中国家之间。

尽管乌马罗夫对区域一体化有着种种担心，但是他对丝绸之路经济带的建设仍抱有积极肯定的态度。他说，中亚国家和中国的相关机构之间应该建立积极的联系，优先考虑产业合作。促进进口替代政策的实施，优先发展制造业和增加该行业的就业机会。中国可以帮助中亚国家发展工业和农业基础设施，合作可以聚焦于养殖农场、机械和拖拉机站、化学和生物保护服务等。从社会和技术角度，中国生产的制造设备比从其他国家购买的设备更能满足中亚国家需求。

他最后提醒说，丝绸之路经济带各国之间的贸易和经济关系应完全不受任何新自由主义理论和概念的约束。对于丝绸之路经济带的某些区域，不能采用自由贸易原则，而应为软保护主义原则。同时一定要警惕欧盟危机可能对丝绸之路经济带造成的破坏。

乌马罗夫在发言中几次对中国人民大学举办这样的活动，搭建这样的对话平台表示感谢。中国人民大学校长、该校重要智库重阳金融研究院院长陈雨露教授也在接受采访时表示，希望借助此次论坛，增进民心相通，加强资源整合，促进亚欧及世界经济平稳健康发展。他谈到，中国人民大学智库建设一直为国家复兴而建策建言，希望与各国智库加强沟通，创建丝绸之路经济带各国智库年会机制。

据悉，此次会议是在中国国家主席习近平2013年9月提出共同建设"丝绸之路经济带"的倡议后，中国智库首次召集沿途国家智库参与的务实研讨会，也是中国召开的首次12国智库"丝绸之路经济带"会议,该论坛由中国人民大学主办、中国人民大学重阳金融研究院承办。