夏赫拉特∙努尔希夫：遵循国际公约合理分配跨境河流是接壤国和睦相处主要条件之一

哈通社阿斯塔纳电，目前全球近10亿人面临淡水匮乏难题，纳扎尔巴耶夫总统在2012年发表的国情咨文中也重点讲到了这一问题，并引用了全球60年来水资源需求增长8倍的例子。本世纪中叶，一些国家将不得不进口淡水资源，哈萨克斯坦会出现水资源缺乏现象吗？

带着以上问题，哈通社记者采访了哈萨克斯坦驻上合组织协调员夏赫拉特∙努尔希夫。

努尔希夫：由于当今全球人口数量急剧增长、经济快速发展和气候变化，人类对淡水资源的需求量日益增长，淡水资源匮乏现象日益明显。

哈萨克斯坦外来淡水资源在总水源中的比重达到44%，淡水资源匮乏未来将会成为我国面临的重大难题之一。

目前，哈萨克斯坦淡水储量为100.5立方千米，我国本土淡水储量为56.6立方千米，来自俄罗斯、中国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦的7条跨境河流淡水储量为43.9立方千米，可以说，我国大型河流中除了努拉河之外，其余7条大型河流全部发源于邻国。

按照纳扎尔巴耶夫总统2012年12月14日发表的国情咨文以及2014年4月4日签署的第786号总统令《国家水资源综合规划》，引进节水技术和发展水资源基础设施，保障我国各行业用水以及预防水资源匮乏问题显得尤为重要。

记者：说到跨境河流，哈萨克斯坦依赖于哪些国家？在此问题上哈中、哈俄、哈乌、哈吉之间存在哪些棘手难题？

努尔希夫：正如我之前所，哈萨克斯坦8条大型河流中7条发源于邻国，构成我国水资源储量的44%。确切来说，哈萨克斯坦与中国有24条跨境河流，其中较大的有伊犁河、额尔齐斯河、乌勒昆吾拉斯特河、额敏河等。巴尔喀什湖和斋桑湖以及阿拉湖一半水源来自以上河流，是我国东部和东南部发展经济和生态的支柱，此外，流经两国边界的霍尔果斯河、孙别、乌勒昆吾拉斯特、海西布拉克等中小型河流也大部分源自中国，一小部分源于哈萨克斯坦，流经中国后再回流哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦跨境河有楚河、塔拉斯河、阿斯帕拉河、阿萨等河流，全部起源于吉尔吉斯斯坦。目前楚河和塔拉斯河水资源仅用于江布尔州农业灌溉。只有阿拉木图州境内卡日卡尔河注入伊犁河。

说到锡尔河，作为锡尔河源头的纳仁河发源于吉尔吉斯斯坦，流经乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦，再由乌兹别克斯坦流入我国，注入我国南部咸海。锡尔河对我国南部农业具有重要意义，为南哈州马赫塔阿热勒县13万公顷农田提供灌溉用水。

哈萨克斯坦与俄罗斯跨境河流有额尔齐斯河、托布勒河、加伊可河、萨热河以及卡热河等5条河流。其中3条河流由哈萨克斯坦西北部流入俄罗斯，其余两条流入我国，为我国西部地区提供饮用水并最终注入里海。

虽然我国政府与以上各国政府签署了共享河流水资源协议，但目前仍存在分配不均匀、水资源生态被破坏和水污染等问题，以上问题经常在国际日程中被提起。

记者：目前哈萨克斯坦与中国就水资源问题谈判进程如何？什么时候可以签订水资源平均分配协议？您如何评价为保护水资源而成立的哈中联合委员会？

努尔希夫：哈萨克斯坦与中国于2001年9月12日在阿拉木图签署了《利用和保护跨境河流政府合作协议》，目前工作是在该协议框架下展开的。

在此协议框架下，2003年至2013年两国在跨境河流洪灾预防、科学研究、水文学和水化学资料互换、保护水质、环保等方面展开一系列合作。并完成例如建立霍尔果斯水网在内的7个政府间合作方案。至今，哈中联合委员会已召开了11次座谈会。在第8次座谈会上，制定了哈中跨境河流水资源分配技术方案。

2013年9月中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦期间发表进一步发展两国各行业战略性合作声明，哈萨克斯坦与中国达成协议，自2015年开始讨论两国跨境河流水资源分配问题，这是哈中两国联合委员会取得的又一成就。

总而言之，中国三代领导人在"中国跨境河流利用中尊重了哈萨克斯坦利益"，这是哈中跨境河流利用和保护领域展开的友好与合作的见证。此外，哈萨克斯坦也是中国在该领域举行会谈最频繁的国家。

记者：东哈州两大河流额尔齐斯河与伊犁河源于中国，目前新疆已经额尔齐斯河河口建立克拉玛依-黑额尔齐斯渠，若额尔齐斯河水量减少，阿斯塔纳市将面临供水困难问题，第二点，中国在伊犁河修建多处水坝，建立多个水电站，那么伊犁河的水量也会逐年减少，环保专家认为长期下去巴尔喀什湖会重蹈咸海覆辙，带来毁灭性的生态灾难，巴尔喀什湖是否会再现咸海悲剧？

努尔希夫：当然，中国新疆维吾尔自治区的经济发展必将推动对哈中跨境河流伊犁河、额尔齐斯河等河流水量的需求增加，但哈萨克斯坦在签署协议前就已提出平均分配跨境河流原则，并强调保障除哈中之外的第三水利用方，例如斋桑湖、巴尔喀什湖、阿拉湖等水源供应，并得到了中方的认可。未来这些跨境河流水量将分成3部分，一部分属于中国，一部分属于哈萨克斯坦，剩下的一部分将用于自然蓄水。

此外，未来跨境河流水量减少必将成为影响生态平衡的主要因素，只有通过诸如对巴尔喀什湖等大型湖泊进行研究才能得出最终结论，我国环保专家认为未来跨境河流水量的减少必将导致气候变化。

2013年6月霍尔果斯哈中共用《多斯托克》水网的建立，阿拉木图州跨境孙别河水量分配装置安装以及东哈州大乌拉斯跨境河流2015年-2016年共建水量分配装置安装是哈中两国在达成的平均分配水资源上取得的成就。

此外，中国专家透露，目前中国方面在新疆地区大兴节水灌溉技术，并得到了中国政府的大力支持。

因此，我国外交部与所有相关国家部门联合，确保联合委员会工作顺利进行，并在与中国方面在该行业展开密切合作不懈努力。