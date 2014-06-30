托卡耶夫: 共同的努力使哈萨克斯坦经济保持了较为强劲的发展势头

哈通社阿斯塔纳电,哈通社记者近日采访了哈萨克斯坦议会上议院议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫。托卡耶夫就哈萨克斯坦第5届议会第3会期形成的共识，哈萨克斯坦2050发展战略，在联合国工作经验及下一个会期计划阐述了自己的观点。

记者：哈萨克斯坦第5届议会第3会期已结束，作为哈萨克斯坦最高立法机构的议会上议院在第3会期期间都完成了一些什么任务？您认为下一个会期的重点事项是什么？ 托卡耶夫：第5届议会第3会期主要通过了保障哈萨克斯坦经济稳定发展的一些法律法规。早在2013年9月，纳扎尔巴耶夫总统在议会全体会议期间就向议员们提出了这一任务，并指明了值得议员关注的一些焦点问题。在第3期会议期间，议会上议院通过了100多部涉及振兴经济、改革养老金保障体系及中小型企业发展的法律法规。保障公民权益和从法律角度保障对法院体系进行改革是议会上议院重要职责之一。在这一会期期间，议员们为了进一步完善刑法做了大量的工作。通过不少有关刑法和保障妇女儿童权益方面的法规，还通过《反家庭暴力法》。 上议院还积极参与了2017阿斯塔纳世博会各项筹备工作。审议和通过了有关2017世博会的法律。这是第3会期间总统认为较为紧迫的4部法律之一。 记者：哈萨克斯坦2050发展战略为议会上议院提出了什么样的新任务？已结束的第3会期为此做了些什么？ 托卡耶夫：为了保障哈萨克斯坦2050发展战略顺利实施并为其提供法律保护，我们在第3会期间审议和通过了30余部法律和4部法典。 值得一提的是，议员和普通民众关系得到进一步加深。为了向民众讲解哈萨克斯坦2050发展战略，议员们放下架子，不分高低，深入基层，走村串户，多角度、多渠道、全方位地向基层民众宣传讲解2050发展战略，通过议员们的努力，发展战略得到广大民众的广泛支持。 作为议会上议院议长，我两次视察农村地区，在视察曼格斯套州和东哈州期间，我深感民众对未来充满信心。同时也感受到了民众对总统惠民政策的感激之情与感恩之心。根据总统指示，今年元月我们审议和通过了为产休期妇女从财政发放工资的法规，今后每年将有15万在职妇女将享受这一优惠政策。我坚信，在第3会期间通过的这些法律法规必将为我国步入全球最发达30国行列奠定坚实的法律基础。 记者：今年我国签署了加入欧亚经济联盟的条约。您认为在实施这一条约中会出现哪一些问题？议会上议院在解决这些问题时会发挥怎样的作用？ 托卡耶夫：条约是在关税同盟和统一经济空间条款基础上签订的。条约的标准适应于世贸组织规则，哈萨克斯坦议会自成立以来积累了丰富的工作经验，具有较强的专业知识，完全能够为欧亚经济联盟范围内的投资提供法律支持。议会上议院和下议院议员们与各国同行同心协力，依照国际法原则为欧亚经济联盟条约的制定付出了辛勤的劳动。培育经济一体化法律基础，需要各相关国家社会与私人机构做大量而扎实有效的工作。哈萨克斯坦、俄罗斯及白俄罗斯3国领导人在阿斯塔纳签署了成立欧亚经济联盟条约，条约的签署仅代表工作的刚刚开始，还有许多工作等着我们去做，有许多经验等着我们去探索，我们要做的还有很多很多，任重而道远。不管怎么说，目前我们已取得一定成绩，成绩的取得来之不易，是国家各相关部门默切配合、共同努力的结果。 记者：您在联合国曾担任副秘书长、联合国日内瓦办事处总干事等要职，您认为哈萨克斯坦近几年出台的一些法规与联合国理念在接轨方面还存在着什么问题？ 托卡耶夫：是的，我在联合国有过一段时间的工作经历，哈萨克斯坦的国际地位和纳扎尔巴耶夫总统的个人威望为我在日内瓦的工作取得成绩帮助很大，从我在联合国的工作经历可看出，哈萨克斯坦的国际影响力近几年确实有了很大的提高，在国际事务中正发挥着积极作用。哈萨克斯坦已加入联合国经济、环保、公共事业发展、人权、反恐及打击毒品走私等方面的许多国际公约。我们正在努力使哈萨克斯坦的法规同联合国理念最大限度地接轨，这一工作将得到进一步加强。 记者：请谈一谈下一会期的计划。 托卡耶夫：议会上议院将进一步做好当前和今后一个时期审议、修改和批准各类法案的工作，并尽一切努力将立法工作做好、做扎实。批准通过欧亚经济联盟条约是我们今年一项重要工作之一，修改民事诉讼法，巩固青年政策法规的基础性工作，加强知识产权保护，完善国家采购法、税法、税受政策、预算政策等也是我们下一个会期工作重点。计划于今年9月份召开的议会全体会议期间，纳扎尔巴耶夫总统将明确议会工作重点。我坚信，议员们一定会圆满完成下一个会期预定的各项工作任务。