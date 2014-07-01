中俄签署研制大型运输机合作备忘录

哈通社阿斯塔纳7月1日电，据中新社报道，黑龙江省官方7月1日对外称，中俄博览会期间，中俄联合研制大型运输飞机项目合作备忘录正式签署。项目建成后总市值将突破1000亿元人民币、年产超过200架飞机。

该项目涉及包括伊尔-96-400T大型运输机、伊尔-103多用途运输机等数种"俄裔"运输飞机。并且该项目将在俄方伊尔-96-400T飞机的技术基础上，依托哈飞制造股份公司，融入中国航空技术，在飞机整体性能和实用性方面有所突破。

伊尔-96-400T飞机是俄罗斯目前仅有的一种新型宽体运输机，运输92吨货物可飞行5000公里；伊尔-103多用途轻型飞机巡航速度达到280公里/小时，最大航程可达1070公里，可搭载1名驾驶员和4名乘客。

中新社记者从合作备忘录签署现场了解到，中俄双方已就在中国哈尔滨联合研制宽体运输机伊尔-96-400T飞机和多用途轻型飞机伊尔-103飞机的合作，原则性达成一致，双方成立联合小组、进行项目的经济技术论证。

在签署现场，中俄双方代表均表示，合作项目的实施有望使黑龙江省成为中国大型宽体运输机、多用途轻型飞机的研发制造基地。