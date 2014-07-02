日本公司将开发新一代生物柴油燃料

哈通社阿斯塔纳7月2日电，据日本媒体报道，日本五十铃汽车公司和东京大学的生物风险企业Euglena宣布，将以实用化为目标，共同开发以眼虫藻这种微细藻类为原料的新一代生物柴油燃料。Euglena已经在开发的眼虫藻生物柴油燃料，与其他生物柴油燃料一样，是以5％的比例与柴油混合使用。而两公司将共同研究的新一代生物柴油燃料则不同，由于分子结构与柴油相同，因此从技术上来说，能够以100％的比例使用。目标是在2018年之前在开发方面取得眉目。

原来的生物柴油燃料是先将眼虫藻制成粉末，从中提取油脂原料（蜡酯），然后去除其中的丙三醇（甘油），获得物性接近柴油的液体"EuglenaFAME"。由此提炼的EuglenaFAME尽管具有与柴油类似的特征，但不能以超过5％的比例与之混合使用。原因是存在氧化稳定性下降、粘度增加以及产生残渣等问题。 两公司将研究的新一代生物柴油燃料利用普通的石油提炼中使用的氢化处理（在原料中添加催化剂使之与氢发生反应从而脱硫）技术来制造。据介绍，利用该技术提炼的燃料适合柴油的标准。

Euglena以前曾与JX日矿日石能源等企业共同开发生物喷气燃料。该公司总裁出云充在发布会上表示，"在柴油燃料方面我们也一直在寻找合作伙伴，但很难找到。此次得到五十铃汽车的协助，今后将把柴油燃料作为与喷气燃料并列的第二个业务支柱"。

五十铃汽车决定与Euglena开展共同研究，其背景源于年轻技术人员"希望开发环保型燃料"的想法。该公司总裁细井行说道："对我们公司来说，探索环境负荷少的多样化燃料非常重要。与Euglena的共同开发就是基于这一方针做出的决定。"

在新一代柴油燃料的开发中，五十铃汽车负责进行验证行驶及性能试验等，而Euglena负责研发和生产。同时，五十铃汽车还将从2014年7月1日起，在往返于五十铃藤泽工厂与湘南台车站之间的员工及来客用穿梭巴士上，使用原来开发的生物柴油燃料。

两公司将原来的生物柴油燃料和新一代生物柴油燃料统称为"DeuSEL"，并注册了商标。