联合国：关税同盟为野生动植物贸易打开“缺口”

哈通社阿斯塔纳7月2日电，据联合国网站7月1日消息，《濒危野生动植物种国际贸易公约》秘书处委托撰写的研究报告指出，由哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯新近建立的"中亚海关同盟"有可能会给野生动植物的非法贸易打开一个"缺口"，原因是这一关税同盟在边境管制方面的放开将对打击野生动植物的非法贸易形成新的挑战。

哈俄白组成关税同盟后，使同盟的东部边境延伸到中国，西部边境延伸到欧盟，三国之间海关管制的取消导致动植物贸易以自由和未经申报的方式流动，而《濒危野生动植物种国际贸易公约》规定禁止进行贸易或贸易受到限制的野生动植物种在很多情况下会成为"漏网之鱼"，遭到贩运。 研究报告指出，中亚国家拥有丰富的动植物种。而赛加羚羊角、雪豹皮和一些特有的植物物种则是非法贸易的抢手货。贩运者有时在一个国家未能获得进口许可证后，则挑选另一个容易获得许可证的国家"下手"。人们担心，未加入《濒危野生动植物种国际贸易公约》的国家，如塔吉克斯坦，将来一旦成为关税同盟成员之后，会使情形更加复杂化，并产生新的漏洞。 分析显示，2000年至2010年前，《濒危野生动植物种国际贸易公约》中规定禁止贸易或贸易受到限制的动物出口数量达到1万多只，其中包括盘羊、棕熊和狼。这些动物大部分是从俄罗斯以打猎战利品名义出口的。