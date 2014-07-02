研究：年长男性与年轻男性精子质量相同

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，科学家说，女性不必为使用年纪较大男性捐献的精子而担心，因为年纪较大的男性精子与年轻男性精子的怀孕成功率是相同的。

在英国，在2005年关于捐献精子男性匿名权的法律被取消之后，捐献者的平均年龄已经上升。 虽然有女性担心，捐献精子者的平均年龄上升会影响怀孕，但专家指出，只有拥有最好质量精子的年长男性才能捐献，所以捐献者年龄的上升不会影响怀孕机会。 在欧洲社会人类生殖和胚胎学（European Society of Human Reproduction and Embryology）年会上宣读的一份研究报告说，捐献精子者的平均年龄已经从26岁上升到34岁。 进行这项研究的英国纽卡斯尔生育中心的米纳卡什•乔德哈里（Meenakshi Choudhar）博士说，这是一个巨大的差异。 她说："有些希望人工怀孕的年龄较大的女性可能会担心，她们自己的怀孕成功率本来就低，使用了年龄较大的男性的精子，会不会生下孩子的几率就更小？" 乔德哈里博士否定说，她对1991年到2012年间的39,282个数据进行分析，之后得出结论，年纪稍大的男性和年轻男性的精子的怀孕成功率一样大。 乔德哈里博士在接受BBC的采访时说，她在此次研究中发现，男性在45岁以前，精子的质量不会明显下降。 她说，精子捐献者都是经过严格生育标准挑选的健康男性，在这样的基础上，可以这么说：年龄不重要，重要的是精子的质量。 但是谢菲尔德大学研究生育的讲师艾伦•佩西（Allan Pacey）博士指出，作为整体，男性不应该把这一研究成果当作延迟生孩子的理由。 在接受BBC的采访时，佩西博士说，许多人认为男人一辈子都能生孩子，比如卓别林，他在73岁的时候还生了第11个孩子。 但事实是，男性在40岁到50岁之间，让女性怀孕的机会开始下降，佩西博士因此认为，男性的年龄和精子的质量之间还是有关系的。 所以他劝告说，不能把这一研究结果不加选择、不做解释的向公众推荐，他的建议是，男性仍然应该在40岁或45岁之前生孩子。