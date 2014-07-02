伊拉克什叶派未能提出新总理 逊尼派和库尔德人退席议会

哈通社阿斯塔纳电，据路透网消息，伊拉克新议会周二召开第一次会议，逊尼派和库尔德人退场，因什叶派未能提出替换总理马利基的人选，尽早组成团结政府以避免国家分裂的希望转淡。

在逊尼派武装份子逼近巴格达之际，美国、联合国、伊朗和伊拉克什叶派宗教领袖努力推动组成一个包容性政府，让分崩离析的国家团结在一起。 反叛武装的领导人宣布在其占领的伊拉克和叙利亚领土上建立"哈里发国"。该组织领导人周二誓言要对全球冒犯穆斯林的行为进行报复。 虽然形势逼人，但伊拉克议会在4月大选后的第一次会议不欢而散，逊尼派和库尔德人在休会后拒绝返回会场，此前什叶派未能提出新总理人选。 伊拉克议会至少一周内不会再次开会，国家面临一场政治危机，逊尼派和库尔德人反对的马利基做为看守政府总理仍执掌大权。 根据海珊倒台后建立起来的治理体系，总理一直由什叶派人士出任，议长是逊尼派，并由一名库尔德族人士出任名义上的总统。 什叶派团体国家联盟在最近几日频繁开会，就总理人选进行磋商，但目前为止尚未决定是支持马利基第三次出任总理，还是任命其他人。马利基所属的法治国家联盟是国家联盟中规模最大的组织。 议会休会后，目前已经回到岗位的议员人数不足三分之一。逊尼派表示，在什叶派挑选出总理之前，他们不会提出议长人选。库尔德族也还没有提名总统。 伊拉克国会最资深的成员Mehdi al-Hafidh表示，若在讨论之后能够得到共识，下次会议将在一周后举行。在议长产生之前，Mehdi al-Hafidh将负责主持议会会议。 美国方面称，其乐见伊拉克议会周二按照原定时程举行会议，但巴格达应该更快行动来组建新政府。美国一直施压伊拉克建立一个更加包容的政府。