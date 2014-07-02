中国新疆国际艺术双年展：稀世画作如何保存费思量

哈通社阿斯塔纳电，据新疆网消息，首届中国新疆国际艺术双年展中的一大亮点--特别展，就要撤展了，实在是因为那些历经了一个世纪的珍品不能在外"放养"太久，否则会导致画作损坏，留下遗憾。实际上，所有的绘画作品都是有寿命的，如何更好地保存这些珍品，艺术家和收藏家可谓费尽心思。

中国画：浆糊里的防虫中药 7月1日，中国乌鲁木齐收藏家协会会长海阳又来到"双年展"现场，他的重点观摩对象依然是特别展里那些近现代大师们的作品。 "我们搞收藏的，全国各地甚至国外的各种展览都会去，这还是几十年来头一次在一个展览中看到这么多大师巨匠的作品，如傅抱石、齐白石、张大千、吴冠中等。而且展出就在咱家门口，真的特别激动。"海阳说，自从双年展开展以来，他前前后后来过好几次了，"怎么看都看不够"。 对于中国画作品的保存，海阳还是颇有心得的。他说，一般画在装裱过程中，要用到秘制的浆糊，里面有防蛀虫中药，"不能用化学药剂，会损坏宣纸和墨迹。除了防虫蛀，还要防老鼠啃咬。"此外，环境一定要恒温恒湿，温度最好在18℃左右，湿度在60%。 "就会展中心环境来说，本身不是专业展出书画作品的地方，大师作品在这里长期展出，湿度、温度、二氧化碳浓度等因素确实对画作是有损害的，所以大家趁这两天没有撤展赶紧来看看，机会很难得。"海阳说。 油画：防日照控湿度 该届双年展汇聚了中国及国外优秀的油画作品。海阳说，一般油画可保存二三百年，但随着时间的推移，有些油画可能逐渐出现龟裂、变色等问题，"别看布面油画手感上比国画皮实，实际上也很娇贵，对环境的要求也很苛刻。" 海阳说，首先是不能受阳光直射，以免颜料褪色；其次要保持一定湿度，否则会干裂；温度和湿度都要稳定，切忌温湿度剧烈变化。一般来讲相对封闭的空间内用空调可长期控温，但湿度控制较难。现在国际上最顶级的博物馆是采用玻璃走廊全封闭隔绝的方法保存和展示绘画作品，但成本高昂。 仅上个周末，会展中心观展人数就逾万。海阳提示广大市民，为了让这些艺术品长久保存下去，观展者在享受艺术带来的美感的同时，也要注意保护它们。不要用手触摸作品，照相时关闭闪光灯。另外，观展时尽量少带物品，保持馆内空气洁净。