英智库报告主张更新三叉戟核武器系统 防范他国核威胁

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线消息，英国智库--英美安全信息委员会下属的跨党派独立委员会7月1日公布一项报告，主张继续保有并更新英国的"三叉戟"核武器系统。

这个专门委员会由朝野三党的议员、外交和军界人士组成。报告认为，尽管英国更新三叉戟核武器系统的耗费可能高达200亿英镑，但仍然应该这么做，原因是在其他拥有核武器的国家试图威胁英国时，这一武器系统可以提供有效的威慑。 报告称，如果保有核武器系统能够在未来保卫英国及其盟国时起到关键的作用，能够防止核讹诈并对涉及英国的安全问题产生影响时，就应该保留这一系统。但报告同时呼吁，政府应该考虑放宽进行24小时不间断巡航威慑的作法，并且继续推进核裁军进程。报告承认，保持这一系统会对英国维护其他方面的国防和安全能力有负面影响。英国应该加快推进多边核裁军的进程，考虑在将来把英国核弹头的数量减至120枚。 英国的三叉戟核武器系统是冷战时期的产物，它包括了4艘搭载弹道导弹的核潜艇，最初是在1982年由工党政府决定开发，并在1994年交付英国海军使用。在世界政治和经济形势都发生了根本变化的情况下，是否需要一直保持这样一个耗资巨大的系统一直存在争议。20年来英国政府曾进行过三次全面评估，结果都认为，从可靠性、安全性和核威慑有效性上衡量，现有体系仍然是最好的选择。2006年，当时的工党政府在保守党的支持下，对4艘核潜艇进行更新。2010年保守党和自民党在组成联合政府时，也就这一问题达成了妥协。也就是英国的核威慑力量需要保持，但更新时要尽量省钱。据估计，目前要更新4艘核潜艇至少需要200亿英镑，而在2012年到2062年的50年里，从运行到销毁的全部费用高达506亿英镑。 独立委员会中的朝野三党人士在这一问题上的立场基本一致。保守党一直主张对包括4艘核潜艇在内的核武器系统进行全面更新。而自由民主党支持更新潜艇的作法，只不过他们建议更新的潜艇数由4艘改成了3艘。理由是这样既可以节省50亿英镑的资金投入，又可以表明英国的裁军意愿。反对党工党表示，应该持续更新核武器系统，如果建造技术更加成熟，他们同意更新三艘核潜艇。这次公布的报告称，从可行性和资金的角度来说，三党都反对开发新的发射平台或核导弹系统。最终更新核武器系统的决定将会在2016年做出。 英国舆论评论说，仅仅以安全威胁作为保持核武器的理由并不能让人完全信服，还有一个隐含的原因是英国要保持与其他核大国平等对话的地位。另外，报告称英国在核武器系统领域严重依赖美国。如果美国取消在这一领域与英国的合作，英国三叉戟核武器系统的寿命可能在几个月内就会终结。报告希望加强与美国和法国等盟国在这一领域的合作。英国媒体也指出，这是违反《核不扩散条约》精神的，也与核裁军的进程相悖。