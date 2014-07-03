国际足联公布闭幕式表演名单 夏奇拉领众星献唱

哈通社阿斯塔纳电，据外媒消息，目前，巴西世界杯的八强已经全部产生，八个小组的小组第一全部晋级，届时他们将在四分之一决赛中展开厮杀，而这也意味着本届世界杯已经临近尾声了。而近日国际足联也对外公布了巴西世界杯闭幕式的表演安排，哥伦比亚著名歌手夏奇拉将再次参加世界杯闭幕式的演出。

而除了夏奇拉外，还有很多巴西著名歌手也都将现身世界杯闭幕式，包括亚历山大-皮雷斯、伊维特-桑迦罗、卡里尼奥-布朗以及桑塔纳等著名歌手都将悉数登场。此外，著名说唱歌手，海地人韦克莱夫-让届时也将来到巴西马拉卡纳体育场登台献唱。 根据世界杯组委会安排的闭幕式流程，桑塔纳、韦克莱夫-让已经亚历山大-皮雷斯将首先为观众登台献唱本届世界杯官方主题曲《Dar um Jeito》。随后，歌手夏奇拉将与卡里尼奥-布朗登台合唱本届世界杯的另一首主题曲《La la la》。而伊维特-桑迦罗和亚历山大-皮雷斯将在闭幕式接近尾声时登场亮相，他们将为观众带来一曲巴西民族音乐的串烧。除此之外，巴西当地的一些乐队也将出场，为观众带来一些别具特色的巴西民族表演。 而此次世界杯闭幕式也将是夏奇拉连续第三次在世界杯闭幕式上演唱，对此夏奇拉表示自己非常激动，"我很感谢组委会能给我这次机会，我非常能够感受到世界杯带给人们的非凡意义，能再次站在世界杯闭幕式的舞台上位观众演唱自己的歌曲我非常激动，我希望观众朋友们能够喜欢。"而另一名歌手卡里尼奥-布朗也表示能登上闭幕式的舞台自己非常激动，"本届世界杯非常成功，我们经历了很多让我们终身难忘的时刻，有很多东西都值得我们铭记。能登上闭幕式的舞台我感到很激动，我将再次向所有人表示感谢。"