中国东莞企出海淘金 首选中亚西非

哈通社阿斯塔纳7月3日电，据东莞时间网报道，中国东莞商海外投资与上市业务分享会日前举行。中国东莞市80余位莞商代表与会。

"比如吉利买了沃尔沃，吉利品牌本来不够好，收购后可以通过沃尔沃来进入一些市场"， 北京市竞天公诚律师事务所律师戴冠春在会议期间谈论到对中国企业的海外投资时说，一些中国企业通过海外投资，成功达到了品牌与技术的获得与引进。戴冠春建议莞企可以关注中国和西非等地区，就目前的情况来看，东莞的服装、家电、啤酒、矿泉水等行业在中亚有着巨大的机会。 风险预防 可与基金合作投资海外

"根据去年的统计，中国海外投资实际上达到1300亿元左右。中国已经成为一个资本流出国"，戴冠春介绍说。

事实上，在中国企业海外投资中，国有企业仍旧是主要群体。戴冠春介绍，2013年的并购交易中，国企占79%。民营企业投资增长速度加快，从投资量分析，2013年比2012年增长了1倍。他认为将来民企会更多，逐渐成为主力军。其中产生的小交易是会不间断的。 投资产业多元化也是中国企业海外投资一个明显的特点。"产业方面，过去矿业占九成以上。但是如今出现的海外投资项目类别五花八门，有的投资电影院，有的买猪肉公司，有的买保险公司。现在的经济形势，海外的保险基金公司比较便宜，买一个保险公司，买一个基金，这是非常有意思的交易，今年可能会有很多出来。"

中国企业海外投资还会出现一个趋势，海外投资项目中基金参与的比例会越来越高。"以前企业去海外投资有一个特点，国企和民企各自出海。国企开个大船，民企开个小船。现在很多是基金与一个龙头企业的形式出去。比如光明乳业这样的一个乳业龙头企业，再加上一个基金公司一起去海外投资。"他预计，今年海外投资项目中，基金参与的项目会达到三成以上，东莞企业可以多多抓住这方面机会。