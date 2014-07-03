吉尔吉斯斯坦经济部长:丝绸之路经济带构想有利吉经济

哈通社阿斯塔纳7月3日电，据中新社报道，中吉"丝绸之路经济带"研讨会3日在吉尔吉斯斯坦比什凯克人文大学举行。

吉尔吉斯斯坦经济部部长萨利耶夫说，丝绸之路经济带构想对吉国经济特别是工业经济的发展是有利的，这符合吉国人民的愿望，也是经济发展的趋势。这些年来，吉中贸易额占比大。希望在中国的帮助下，吉国出口贸易有所提升。

萨利耶夫表示，目前公路等基础设施的建设，对吉国甚至是中亚地区的贸易和经济发展是有益的，这联通了我们与中国西北地区。他还希望研讨会针对交通、运输等方面进一步探讨。 2013年，中吉两国签署协议，两年内启动中国－中亚天然气管道D线吉尔吉斯斯坦境内段建设，全长215公里，管道建设和运营期超过35年，中方将投资十几亿美元，提供上千个就业机会，缴纳各种税费超过20亿美元。

中石油中亚天然气管道有限公司副总经理孟繁春表示，中亚天然气管道的建设和运行是对"丝绸之路经济带"构想最好的诠释，也是最佳的实践。他在研讨会提出，希望吉国议会议员、政府官员加大对项目的宣传，争取沿线居民的理解、信任和支持。 比什凯克人文大学孔子学院院长苏白说，由于语言障碍，中国企业懂中亚语的人非常少，缺乏对中亚整个社会经济发展、环境的全面了解，这势必影响到经济上的有效合作。孔院可以利用优势，从政府各界及时捕捉各种新的经济政策和信息，编写介绍中国和所在国经济文化资源现状及特点的杂志或手册，为双方提供资源信息服务。 本次研讨会由比什凯克人文大学孔子学院发起，并与吉尔吉斯斯坦教育科学部、经济部、外交部、文化旅游信息部、社会科学院、人文大学共同主办，会期两天。