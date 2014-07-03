乌克兰新国防部长誓言夺回克里米亚

哈通社阿斯塔纳7月3日电，据BBC报道，乌克兰新任国防部长瓦列里•谢列特周四（3日）发誓要在克里米亚举行一次"胜利大游行"，重新恢复该国领土完整。

在乌克兰议会发表讲话时，瓦列里•谢列特说："相信我，会有一次胜利游行的，而且是在乌克兰的塞瓦斯托波尔举行。" 塞瓦斯托波尔位于克里米亚半岛，是俄国黑海舰队总部所在地。 俄罗斯在今年3月当地举行的一次有争议的全民公投之后并入了克里米亚半岛。 在东乌克兰，政府军仍在与亲俄罗斯的分离主义分子作战。 德国总理默克尔和法国总统奥朗德已经敦促俄罗斯总统普京利用他的影响力向东乌克兰的顿涅茨克和卢甘斯克的反叛力量施压。 克里姆林宫说，普京对乌克兰东南部平民死亡人数上升以及进入俄罗斯的难民人数急剧增加甚感担忧。 德、法、俄三国领导人同意，欧洲安全与合作组织应该在监督乌克兰冲突地区局势方面扮演更大角色。 现年46岁的瓦列里•谢列特中将是由乌克兰总统波罗申科提名、乌克兰议会通过的国防部长人选。 他面临的首要任务是尽快恢复乌克兰武装部队的战斗力。 自从乌克兰政府军在6月30日重新发动"反恐行动"以来，有至少5名政府军士兵丧生，28人受伤。 据乌克兰政府和反叛力量报道，自从今年4月以来，有至少250名平民在东乌克兰被杀。 乌克兰国防部说，4月以来有至少200名士兵阵亡，619名士兵受伤。叛军方面称，他们有至少800人被打死。 据联合国的统计，今年到目前为止，有至少11万人离开乌克兰，逃往俄国，他们大都来自乌克兰东部地区。 联合国说，在乌克兰国内有大约54,400人流离失所。