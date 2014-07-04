日本教授造出超级病毒 若外泄人类将毫无抵抗力

哈通社阿斯塔纳7月4日电，据新华网援引香港《文汇报》3日报道，日本东京大学兼美国威斯康星州麦迪逊大学教授河冈义裕，为了分析H1N1的基因变化，将流感病毒改造后能够绕过人类免疫系统。报道称，一旦这种夺命病毒外泄，人类将毫无抵抗力，恐酿成大灾难。

据称，河冈义裕是日本东京大学兼美国威斯康星州麦迪逊大学教授，曾因复制1918年西班牙流感病毒、参与制造传播力更强的H5N1禽流感病毒而引起争议。为分析H1N1的基因变化，他故意把病毒"还原"至疫情暴发前的状态，并成功辨认出能让病毒绕过免疫系统的关键。

河冈至今对该实验非常低调，只曾在年初一个闭门研讨会谈及。据出席该次闭门研讨会的人透露，河冈特意挑选不受人类抗体影响的病毒株培育，经过几次重复筛选后，得出人类无抵抗力的"超级H1N1"。

研究获得了威斯康星州麦迪逊大学生物安全委员会核准，但有委员坦言河冈提交的资料不够详细，故存在一定疑虑。河冈则表示，已将初步研究数据送交世界卫生组织，形容对方响应"良好"。

报道称，河冈的研究在专门为他而设的流感病毒研究所进行，该建筑的生物安全防护为三级，仅次于处理伊波拉病毒的最高级，但部分实验却在二级防护实验室进行。

虽然学校强调病毒无外泄风险，但美国疾病控制及预防中心(CDC)早前在三级防护实验室泄漏炭疽菌，令外界担心安全措施是否真的足够。