三星将停止生产等离子电视

哈通社阿斯塔纳7月4日电，据华尔街日报消息，受需求下滑影响，三星将在年底前停止生产等离子电视。等离子显示器尽管画质出众，但耗电量大生产成本高，而且难与4K等新型超高清标准兼容。

美国科技网站CNET周三的报道称，三星显像管生产部门Samsung SDI已宣布，将在今年11月30日之前关闭等离子显示器生产线。报道称，此前包括路透社在内的多家媒体报道称，停产的原因是，目前等离子电视的整体需求正在下滑。Samsung SDI在一份公告中称，今后将把资源集中在能源和材料业务上。

报道称，三星向CNET提供的官方声明也证实了其退出等离子业务的时间表。三星在声明中称，受市场需求变化的影响，计划将等离子电视的生产活动持续到今年年底。三星表示，其仍然致力于为消费者提供能够满足其需求的产品，今后将进一步着力把握超高清电视和曲屏电视的增长机会。

报道称，此前松下已于去年停止生产等离子电视，将日益萎缩的等离子市场丢给了三星和LG。三星视频显示研发部副总裁John Ryu今年1月份暗示，三星也将停止生产等离子电视。他当时表示，2014年后等离子电视没有出路，因为很难控制生产4K等离子电视的成本，而且和LED LCD电视相比总体生产成本也太高。

美国网络新闻杂志Slate周三的报道称，等离子显示器画质出众，而且随着LCD电视的发展，在本世纪前十年里头一直都是卫冕冠军。但等离子屏幕消耗的电量远远超过LCD或是今日的LED电视。报道称，等离子显示器的一大难题就是如何与4K等新型超高清标准兼容。此外，尽管等离子的画质非常好，耗电量大加上入门门槛太高（低端机型约600美元）可能也是导致消费需求下降的原因。

报道说，等离子电视寿终正寝表明，做到最好并不是在科技行业取胜的唯一因素，此外还要平衡好价格和性能的关系才能吸引广大消费者。现在的可穿戴设备就面临这一难题。